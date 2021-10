Her er Norges nye regjering

Slik blir Norges nye regjering.

Jonas Gahr Støre presenterte den nye regjeringen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Statsminister

Jonas Gahr Støre (Ap) Født 1960, Oslo

* Utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen i 1981 og oppnådde fenriks grad. Dessuten utdannet som statsviter ved Institut d'études politiques de Paris i 1985. Yrkeserfaring som forsker, tjenestemann og organisasjonsleder. Han har en formue på over 90 millioner kroner som stammer fra arv etter salget av ovnsfabrikanten Jøtul, som var i familiens eie fram til 1970-tallet.

* Forsker ved Harvard Law School i USA og ved Handelshøyskolen BI, offentlig tjenestemann ved Statsministerens kontor, eksekutivdirektør ved Gro Harlem Brundtlands kontor i Verdens helseorganisasjon i 1998–2000. Styreleder ved ECON Analyse 2002–2003. Generalsekretær i Norges Røde Kors 2003–2005.

* Arbeiderpartiets leder, og parlamentariske leder, siden 2014. Stortingsrepresentant for Oslo siden 2009. Medlem av utenrikskomiteen 2014–2021. Utenriksminister 2005–2012. Stabssjef og statssekretær ved Statsministerens kontor 2000–2001.

* Ble med i Arbeiderpartiet på 1990-tallet og påtok seg for alvor rene partiverv fra 2001.

Finansminister

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Født 1978, Hedmark

* Har en bachelorgrad i sosiologi og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2002. Yrkesbakgrunn: Gårdbruker.

* Leder i Senterpartiet siden 2014 og har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden 2005. Medlem i finanskomiteen. Landbruks- og matminister 2012–2013. Andre varapresident for Odelstinget 2008–2009.

* Han hadde ulike verv i Senterungdommen fra 1993 og var leder i Senterungdommen fra 2002 til 2004. nestleder i Senterpartiet fra 2008 til 2014, parlamentarisk leder i Senterpartiet 2009–2012 og er parlamentarisk nestleder fra 2013.

Utenriksminister

Anniken Huitfeldt (Ap) Født 1969, Akershus

* Hovedfag i historie og grunnfag i statsvitenskap og geografi fra Universitetet i Oslo og London School of Economics, yrkesbakgrunn som forsker ved Fafo 2000–2005.

* Sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant for Akershus siden 2005, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget siden 2013, leder av samme komité siden 2017.

* Skolepolitisk engasjert med verv siden 1986, AUF-leder 1996–2000

* Barne- og likestillingsminister fra februar 2008 til oktober 2009, kulturminister fra 2009-2012, arbeidsminister fra 2012 til 2013.

Kommunal- og distriktsminister

Bjørn Arild Gram (Sp) Født 1972, Nord-Trøndelag

* Studerte økonomi, ledelse og administrasjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har mellomfag i historie fra NTNU. Fra 2020 er han arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS, etter å ha vært nestleder fra 2012 til 2020.

* Vararepresentant til Stortinget for Nord-Trøndelag 1993-1997, 2001–2009 og 2013- 2021. Møtte fast i 2013. Statssekretær i Finansdepartementet 2005–2007. Leder i Senterungdommen 1996–1998, nærings- og forsvarspolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe i 1996.

* Ordfører i Steinkjer kommune 2007–2020. Medlem av Steinkjer kommunestyre 1992–2000. Medlem av Nord-Trøndelag fylkesting 1995-2018, og Trøndelag fylkesting 2018–2019. Leder i Nord-Trøndelag Senterparti 2004–2007 og 2010–2012. Leder i Senterpartiets fylkestingsgruppe i Nord-Trøndelag 2003–2005. Leder i Senterungdommen i Nord-Trøndelag 1992–1994. Politisk sekretær for fylkesordfører Kolbjørn Almlid i 1995.

Næringsminister

Jan Christian Vestre (Ap) Født 1986, Oslo

* Daglig leder i den norske møbelprodusenten Vestre AS. Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Ble i 2019 utnevnt til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year».

* Politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske 2013. Politisk rådgiver i Aps stortingsgruppe 2010–2012. Sentralstyremedlem i AUF 2010–2012. Leder av Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti 2008–2015.

* Styreleder i perioden 2013–2017 for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene i Norge i 2011. Leder av den nasjonale Elevorganisasjonen 2006–2007.

Landbruks- og matminister

Sandra Borch (Sp) Født 1988, Troms

* Utdannet jurist med mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Har vært juridisk rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Parat, Tromsø.

* Valgt inn på Stortinget fra Troms siden 2017. Medlem av energi- og miljøkomiteen 2017–2021. Leder i Senterungdommen 2011–2013.

* Leder i Troms Senterungdom 2007–2009. Medlem av Lavangen kommunestyre 2007–2011. Medlem av Tromsø kommunestyre fra 2015. Medlem av Troms fylkesting siden 2011.

Forsvarsminister

Odd Roger Enoksen (Sp) Født 1954, Nordland

* Gårdbruker og forretningsmann. Utdannet agronom. Siden 2005 administrerende direktør for Andøya rakettskytefelt.

* Olje- og energiminister 2005–2007. Parlamentariske leder i Senterpartiets 2000–2003. Senterpartiets leder 1999–2003. Kommunal- og regionalminister, og statsministerens stedfortreder, 1999–2000. Stortingsrepresentant for Nordland, 1993–2005.

* Leder Andøy Sp 1975–1978. Medlem Sps sentralstyre 1993–1995. Leder Nordland Sp 1996–1997.

Justisminister

Emilie Enger Mehl (Sp) Født 1993, Hedmark

* Jurist, utdannet ved Universitetet i Oslo. Har jobbet som advokatfullmektig

* Innvalgt på Stortinget fra Hedemark siden 2017.

* Medlem av fylkestinget i Hedmark 2015–2017. Sentralstyremedlem Senterungdommen 2014-2015, Organisatorisk nestleder 2015–2016. Fylkesleder Hedmark Senterungdom 2012–2015. Vikarierende fylkessekretær/valgkampsekretær Akershus Senterparti 2013–2014.

* Vant realityserien «Anno» på NRK i 2015.

Kunnskapsminister

Tonje Brenna (Ap) Født 1987, Akershus

* Vararepresentant til Stortinget fra Akershus fra høsten 2021. Har vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor. Generalsekretær i AUF 2010–2012. Ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo 2009–2010, og politisk rådgiver i AUF 2007–2008. Overlevde terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011.

* Fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet i Viken fylke fra 2020. Hun har vært gruppeleder for Akershus Arbeiderparti og var valgt inn for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting fra 2007 til 2019.

Samferdselsminister

Jon-Ivar Nygård (Ap) Født 1973, Østfold

* Utdannet cand.mag. ved Universitetet i Oslo. Yrkeserfaring: Personalrådgiver i Fredrikstad kommune.

* Valgt inn på Stortinget fra Østfold i høst. Medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre siden 2014

* Ordfører i Fredrikstad kommune siden 2011. Medlem av Fredrikstad kommunestyre siden 1993. Har hatt en rekke verv i AUF, Arbeiderpartiet

Arbeids- og inkluderingsminister

Hadia Tajik (Ap) Født 1983, Rogaland

* Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har også bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen i Stavanger og mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University i London. Yrkesbakgrunn som journalist og skribent i Aftenposten, VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad. Hun har også utgitt flere bøker.

* En av to nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015. Fungerte som eneste nestleder i perioden 2018–2019.

* Stortingsrepresentant for Rogaland siden 2017, og før det for Oslo 2009–2017. Første nestleder i finanskomiteen 2019–2021.

* Kulturminister 2012–2013. Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006-2009, med avbrudd som fungerende politisk rådgiver i Justisdepartementet 2008–2009 og ved Statsministerens kontor i 2008.

* Medlem i sentralstyret i AUF 2008–2010. Politisk nestleder i AUF i Rogaland 2001–2003. Leder for Strand AUF 1999–2002.

Helse- og omsorgsminister

Ingvild Kjerkol (Ap) Født 1975, Nord-Trøndelag

* Utdannet i psykologi ved NTNU og som høyskolekandidat i drift og vedlikehold av IT-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har arbeidet som næringspolitisk rådgiver parallelt med sin politiske karriere.

* stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013. Medlem av helse- og omsorgskomiteen 2015–2021.

* Medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2009 og var leder av Stjørdal Arbeiderlag i 2010–2012. Hun var medlem av Stjørdal kommunestyre i 1995–2011 og av Nord-Trøndelag fylkesting i 2003–2015; fylkesordfører i Nord-Trøndelag i 2011–2013. Fra 2020 er hun leder i Trøndelag Arbeiderparti.

Barne- og familieminister

Kjersti Toppe (Sp) Født 1976, Hordaland

* Utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1992 og har blant annet arbeidet som kommunelege i Bremanger og Bergen.

* Innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2009. Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen 2017–2021.

* Medlem av Bergen bystyre 2003–2009. Medlem fylkestinget i Hordaland 2007–2009.

Olje- og energiminister

Marte Mjøs Persen (Ap) Født 1975, Hordaland

* Har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

* Innvalgt på Stortinget fra Hordaland fra i høst. Medlem av sentralstyret i Ap 2011-2015, og igjen fra 2019. Tidligere medlem og tillitsvalgt i Rød Valgallianse (RV), og var nestleder 2003 -2007. Hun meldte seg ut da partiet gikk inn i Rødt i 2007, og meldte seg deretter inn i Arbeiderpartiet.

* Ordfører i Bergen 2015–2021.

Kultur- og likestillingsminister

Anette Trettebergstuen (Ap) Født 1981, Hedmark

* Studerte statsvitenskap og offentlig styring ved Universitetet i Oslo. Yrkeserfaring: Telefonintervjuer, helgevakt ved avlastingshjem, skribent i Hamar Dagblad, disc jockey, forfatter.

* Har representert Hedmark på Stortinget siden 2005. Nestleder i familie- og kulturkomiteen 2015–2021.

* Medlem av Hamar kommunestyre fra 1999 til 2007. Leder Hedmark Europeisk Ungdom 1998–2000. Medlem Europeisk Ungdoms sentralstyre 2000–2001. Politisk nestleder Europeisk Ungdom 2001–2002. Leder Hedmark AUF 2002–2004. Politisk rådgiver Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003–2005. Styremedlem i Arbeiderpartiets homonettverk 2005–2006. Medlem DNAs sentralstyre fra 2009

Utviklingsminister

Anne Beathe Tvinnereim (Sp) Født 1974, Akershus

* Hun har mastergraden i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har også studert spansk og portugisisk. Hun har yrkeserfaring som diplomat og har arbeidet i Utenriksdepartementet siden 2005. Fra 2007 til 2011 var hun ambassadesekretær ved den norske ambassaden i Maputo i Mosambik.

* Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet fra 2006 til 2011 og statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet fra 2011 til 2013.

* 2. nestleder i Senterpartiet siden 2014. Politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe fra 2002 til 2005, Leder i Senterungdommen fra 2000 til 2002.

* Fra 2020 er hun fylkesråd for klima og miljø i Viken.

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Ola Borten Moe (Sp) Født 1976, Sør-Trøndelag

* Utdannet agronom og har dessuten mellomfag i statsvitenskap og historie ved NTNU. Yrkeserfaring: Forretningsmann og bonde. I årene 2013–2015 var han direktør for innovasjon i SIVA. Deretter var han en av grunnleggerne av oljeselskapet OKEA i Trondheim. Barnebarn av tidligere statsminister Per Borten (Sp).

* Senterpartiets 1. nestleder siden 2011. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 2005- 2013. Olje- og energiminister 2011–2013. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet fra 2010 til 2011.

* Medlem av Trondheim bystyre 1995–2007 og kommunalråd fra 2003–2005. Leder Sør-Trøndelag Nei til EU 2003–2005

Klima- og miljøvernminister

Espen Barth Eide (Ap) Født 1964, Oslo

* Utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo. Yrkesbakgrunn som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) fra 1994. Han ledet avdeling for internasjonal politikk 2002–2005.

* Stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti fra 2017. Arbeiderpartiets Energi- og miljøpolitiske talsperson. Utenriksminister 2012–2013. Forsvarsminister 2011–2012. Han var statssekretær i Utenriksdepartementet i 2000–2001 og 2010–2011 og i Forsvarsdepartementet i 2005–2010.

* Har også hatt verv internasjonalt: FNs spesialutsending til Kypros fra 2014 til 2017. Fra 2013 til 2017 direktør i World Economic Forum i Genève.

Fiskeri- og havminister

Bjørnar Skjæran (Ap) Født 1966, Nordland

* Yrkesbakgrunn som gårdbruker (melk og kjøtt) og lastebilsjåfør, selvstendig næringsdrivende siden han var 20 år.

* Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet siden 2013 og partinestleder siden 2019.

* Leder for Nordland Arbeiderparti fra 2011 til 2019, ordfører i Lurøy kommune fra 2011 til 2015.

Formelt sett er det kun statsministeren og utenriksministeren som er ministere, de andre departementene har kun statsråder. Men på regjeringen.no brukes også begrepet «minister» om de øvrige statsrådene.