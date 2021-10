Biskopene vil ha bredere debatt om fosterdiagnostikk

Den norske kirke vil ha en bredere offentlig samtale om fosterdiagnostikk, og oppretter en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske dilemmaer knyttet til dette.

Preses Olav Fykse Tveit, her under en festgudstjeneste i Nidaros domkirke.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I en pressemelding skriver biskopene i Den norske kirke at de er «bekymret for at samfunnet ikke lenger skal ha plass til alle».

– Med utvidelsen av tilbudet om fosterdiagnostikk til alle gravide endres forholdet mellom selvbestemmelse og prinsippet om et samfunn med plass til alle, heter det i vedtaket fra Bispemøtet.

Bioteknologiloven ble endret i mai 2020 slik at genetisk fosterdiagnostikk nå er tillatt for alle gravide. Bispemøtet har vedtatt å opprette en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til hvordan biskopene kan følge opp temaet.

– Jeg har dyp respekt for de vanskelige valgene kommende foreldre skal ta. Som samfunn må vi sikre at barn og familier med behov for tilrettelegging får den støtten de har rett på. Biskopene er bekymret for at færre vil bære fram barn med ulike kromosomtilstander, og at det kan utfordre prinsippet om at vi skal ha plass til alle i samfunnet vårt. Det handler om menneskeverd, sier preses Olav Fykse Tveit.

Han er den ledende biskopen i Den norske kirke.