Legemiddelverket: Nå kan du ta mer paracetamol

Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker. Nå kan man ta det inntil fire ganger i døgnet.

Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker.

NTB-Idunn Lavik og Isabel Müller Eidhamar

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol, som mange bruker. Foto: Berit Roald / NTB

Statens legemiddelverk i Grensesvingen 26 Oslo.

Tidligere har de fleste paracetamol-produsentene anbefalt at man tar legemiddelet inntil tre ganger i døgnet, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

– Doseringen var tre doser i døgnet, men ettersom paracetamol brytes ned fort, vil det ikke gi tilstrekkelig smertelindring ved store plager, sier overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk til NTB.

– Vi har derfor oppjustert anbefalingen for døgndosering til 4 doser i døgnet for å sørge for at denne målgruppen ikke får for lav konsentrasjon av legemiddelet mellom hver dose, sier han.

Kan brukes i kombinasjon

Paracetamol er virkestoffet i smertestillende tabletter som ofte selges reseptfritt, som Paracet, Panodil og Pinex. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjorde slike legemidler halvparten av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2021, målt i doser.

– Det finnes naturligvis ikke noe vidundermiddel mot alt som er vondt i livet. Men det som er positivt med Paracet fremfor for eksempel Ibux, er at det kan kombineres med andre legemiddel uten risiko, sier overlegen.

Han forklarer at Ibux i kombinasjon med blodfortynnende medisiner for eksempel i verste fall kan føre til hjerneblødning, ettersom Ibux også er blodfortynnende. Det er ikke tilfellet med Paracet.

– Men har man vondt eller høy feber som ikke blir bedre av egenomsorg, bør man snakke med fagfolk, understreker Finckenhagen.

Ikke bekymret for økt bruk

I 2021 ble det solgt i overkant av 10 millioner pakninger, altså omtrent to pakker på 20 tabletter per innbygger i Norge. Salget økte også i 2021 sammenlignet med 2020. Paracetamol var det fjerde mest brukte legemiddelet på landsbasis i 2021.

Likevel er ikke Finckenhagen bekymret for at den økte døgndoseringen vil føre til økt bruk av legemiddelet. Det har tidligere vært advart om at nordmenn, og spesielt unge, bruker Paracet mer enn nødvendig.

– Vi er ikke bekymret for at endringen i døgndoseringen sender feil signal til nordmenn, sier Finckenhagen, og legger til:

– De fleste som bruker Paracet, tar bare en pille når de trenger det, og bruker sjelden maksdoseringen over flere dager.

Sikkerhetsmargin

Legemiddelverket anbefaler at det går minst fire til seks timer mellom hver dose paracetamol. Voksne over 50 kilo har en maksimal døgndose på 4 gram, mens det for barn og voksne mellom 40–50 kilo er på 3 gram etter de nye anbefalingene.

Grunnen til at barn og voksne mellom 40–50 kilo får en nedjustert dose, er at et av nedbrytingsmidlene i Paracet er et giftstoff. Stoffet brytes normalt ned i kroppen, men hos lettere personer, spesielt voksne som sliter med underernæring, går ikke denne prosessen som normalt.

– Derfor har vi lagt inn en sikkerhetsmargin med en maksimal døgndose på 3 gram for ungdom og voksne med kroppsvekt mellom 40 og 50 kg, forklarer Finckenhagen.

– Man skal heller ikke tro at man kan ta en pille mot alt som er ille. Det er en holdning vi ønsker å jobbe mot gjennom folkeopplysning, understreker han.