Støre avviser anerkjennelse av Taliban

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener møtene med i Taliban i Oslo ikke er noe skritt i retning av anerkjennelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er denne uka i New York i forbindelse med at Norge har formannskapet i FNs sikkerhetsråd.

NTB-Johan Falnes

– Helt klart nei, sier Støre på telefon fra FNs hovedkvarter i New York.

– Anerkjennelse har vi vært tydelige på at besøket i Norge ikke er uttrykk for, sier han.

Statsministeren er denne uka i New York i forbindelse med Norges formannskap i FNs sikkerhetsråd. Der har han også hatt samtaler med FNs generalsekretær António Guterres, som ifølge Støre understreket for ham hvor viktig det er med slike møter som Norge har organisert med Taliban i Oslo.

– Alternativet til å snakke med dem er at Afghanistan seiler inn i en katastrofe med en million barn som kan sulte i hjel. En stor andel av befolkningen er avhengig av nødhjelp for å overleve. Det kan vi ikke bare stå og se på, sier Støre.

Sammenfallende budskap

Ifølge statsministeren har Taliban i stor grad møtt et samlet budskap i samtalene i Oslo, både fra Norge og de andre landene som har deltatt, og fra afghansk sivilsamfunn.

– Formålet med dette har vært å lage en ramme hvor Taliban møter viktige aktører, sier Støre.

Han trekker fram humanitær hjelp, styresett, jenters skolegang, menneskerettigheter og sikkerhet som viktige bekymringer.

– Jeg registrerer at Taliban er kommet til Norge på høyt nivå, sier han.

– Og rapportene jeg får, er at de har lyttet og vært tilgjengelige i de møtene som har vært. Det skal vi ta med oss.

Makthavere

Støre mener den humanitære situasjonen gjør det nødvendig å gå i dialog med gruppen, som tok makten i en lynoffensiv da USA og Nato trakk sine siste soldater ut av Afghanistan i fjor.

– Vi må forholde oss til de som styrer landet, selv om vi langt fra deler deres verdisyn. Det vi er opptatt av, er å hjelpe befolkningen i Afghanistan, som nå lider i stor grad, sier Støre.

– Så kommer spørsmålet om Afghanistans videre styresett i neste omgang.

Støre trekker også fram at Guterres nevnte for ham at det nå er større mulighet for å gjennomføre en del av FNs arbeid i Afghanistan fordi det ikke er krigshandlinger i landet.

– Det er ingen annen samlet makt som i dag styrer i Afghanistan. Men derfra til å si at måten Taliban gjør det på, skal få noen anerkjennelse fra oss, det er vi langt ifra, sier Støre.

– Nå har vi stilt en del klare krav. Og hvordan vi kan forholde oss til Taliban i framtida, er avhengig av hvordan de følger opp disse tydelige budskapene.