Bistandsadvokat krever at Tengs-siktede sjekkes mot Espås-saken

Bistandsadvokaten til familien til Trude Espås krever at politiet sjekker om mannen som er siktet i Tengs-saken, kan være innblandet i Espås-drapet.

John Christian Elden vil sende en formel henvendelse til politiet om å sjekke ut mannen som er siktet i Tengs-saken også i Espås-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Trude Espås som ble funnet drept i Geiranger i 1996.

– De har ikke foretatt noen undersøkelser i den ene eller andre retning. Da synes det både for den siktede mannen og for Trude Espås sin mor å være en fordel om slike innledende undersøkelser kjapt blir gjort, sier Espås-familiens bistandsadvokat John Christian Elden til VG.

Mannen på 50 år er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Espås ble drept i Geiranger i 1996.

Politiet har uttalt at det ikke er grunn til å tro at mannen er innblandet i Espås-saken. Det vil ikke være aktuelt å se på ham i denne saken, sa politiinspektør Unni Byberg Malmin til Dagbladet fredag.

Elden sier han formelt vil be politiet undersøke om mannen kan være innblandet i Espås-saken.

– Det er derfor all grunn til å foreta enkle undersøkelser for utsjekking slik at moren kan få avklaring på ryktene. Har han vanntett alibi, kan jo tanken legges bort, sier Elden.