Stortinget skal flagge med regnbueflagget

I forbindelse med årets Pride-feiring skal Stortinget flagge med regnbueflagget.

Regnbueflagget skal i år heises på Stortinget i forbindelse med Pride-markeringen.

NTB

Regnbueflagget skal i år vaie over Løvebakken i forbindelse med årets Pride-markering, skriver Subjekt.

Stortinget gjorde i mai fjor en endring i flaggloven slik at det nå er anledning til å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger. Nå har Stortingets presidentskap bestemt at Stortinget skal flagge med regnbueflagget.

Nyheten blir tatt godt imot av Miljøpartiet De Grønne (MDG), som flere ganger tidligere har foreslått å bruke flagget på Stortinget.

– Dette betyr utrolig mye for veldig mange som fortsatt i dag opplever at rammene er for trange til å kunne være seg selv, sier partileder Une Bastholm i MDG.

– De siste dagene har vist at debatten om Pride blir stadig mer polarisert, og med dette sender Stortinget et viktig signal om at vi sammen skal feire skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Bastholm.

Før endringen var det kun lov til å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, på offentlige flaggstenger. Lovendringen innebærer at det åpnes for bruk av også andre flagg i «arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse».