Listhaug vil utfordre menneskerettighetene ved å øke bruken av lukkede mottak

Allerede i begynnelsen av mai fastslo Listhaug overfor ABC Nyheter at partiet vil øke bruken av lukkede mottak, i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.

I kjølvannet av Barcelona-angrepet forrige uke og terrorangrepene i Europa de siste månedene gjentar Listhaug dette i et intervju med NRK, og sier nå at asylsøkeres menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen.

– Dette er personer, hvor deres liv ikke betyr noe for dem. De dreper seg selv og andre. Og i møtet med dette, mener jeg vi må ta i bruk nye virkemidler. Ett effektivt virkemiddel er i alle fall å sørge for å ha kontroll på hvem som befinner seg i Norge, sier Listhaug.

Akkurat nå er det rundt 1.600 personer i norske asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden og som derfor skulle ha reist ut av landet. Frp og Listhaug vil fengsle disse menneskene.

– De sitter selv med nøkkelen til å kunne reise hjem. I veldig mange tilfeller der vi ikke får returnert folk, så er det fordi de ikke samarbeider med norske myndigheter. Derfor mener jeg det er på tide å sette foten ned og si at vi har lukkede mottak for dem som får avslag, sier Frp-statsråden.

– Jeg mener vi bør utfordre disse konvensjonene. Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen utfordrende i forhold til det enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere, mener Listhaug.

I intervjuet med ABC Nyheter i mai minnet hun om at Politiets utlendingsinternat på Trandum i Akershus er bygget ut i flere omganger og at det er satt ny rekord i antallet returer, en politikk hun sier Frp skal føre videre.