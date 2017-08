Terrorsiktet 17-åring tiltales for mildere bestemmelse

Isteden har Oslo-politiet valgt å tiltale den russiske gutten etter straffelovens paragraf 191 b, som omhandler «oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en straffbar handling», skriver Nettavisen.

– Vi ser fortsatt svært alvorlig på saken, selv om det ikke er tatt ut tiltale etter terrorbestemmelsen. Lovanvendelsen vi har tatt ut tiltale på, er en straffeskjerpelse som har utspring fra terrorlovgivningen, sier statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Et for lite skadepotensial er årsaken til at det ikke ble tatt ut tiltale etter terrorlovgivningen.

– Vi anså at materialet rett og slett ikke var farlig nok, men det er likevel en svært alvorlig forbrytelse, og en detonasjon kunne ført til alvorlig frykt i befolkningen. Strafferammen er også på ti år, noe som er høyt, sier Bakkevig.

Det var lørdag 8. april i år at et større område på Grønland i Oslo ble sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble 17-åringen pågrepet. Gjenstanden viste seg å være en bombe bestående av lightergass og splinter, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Den siktede gutten er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. De siste årene har han bodd i Finnmark.

I juli ble det klart at Oslo tingrett har satt av elleve dager til rettssaken mot 17-åringen senere i høst. Rettssaken skal etter planen pågå fra 2. til 13. oktober.