Ja, koronasertifikatet varer lenger enn 90 dager. Men det kan foreløpig ikke brukes på Europa-reiser.

Koronasertifikatet som kommer 11. juni, kan foreløpig ikke brukes til å reise utenlands. Denne versjonen er bare til bruk i Norge. EU krever nemlig mer informasjon for kryssing av grenser.

Slik ser vaksinepasset ut onsdag 9. juni. Slår man opp det samme i Helsenorge-appen 10. juni, vil det stå at sertifikatet er gyldig til 8. september. Foto: Helsenorge

Dette får Aftenposten bekreftet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Onsdag ble det klart at EU-parlamentet gir grønt lys til digitalt koronapass i EU. Medlemmene i parlamentet stemte for at passet kan brukes av reisende i EU, opplyser parlamentet onsdag.

Det blir innført fra 1. juli og skal inntil videre vare i ett år.

Den norske versjonen som fra tirsdag dukket opp i Helsenorge-appen hos vaksinerte, er derfor bare en foreløpig versjon av sertifikatet.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet må et vaksinepass som gjør det mulig å reise til Europa, kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato.

Samtidig lurer svært mange av dem som har sjekket vaksinesertifikatet, på om varigheten virkelig bare er på tre måneder.

Lenger varighet

I sosiale medier og gjennom henvendelser til Aftenposten er det mange nordmenn som spør om passene bare varer til begynnelsen av september.

Men Folkehelseinstituttet la tirsdag ut informasjon som kan berolige dem som tror det:

«Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er blant annet for å unngå misbruk, for eksempel at noen skriver ut koronasertifikatet og prøver å bruke det i Norge eller til grensepassering lenge etter at det er skrevet ut», heter på instituttets nettsider.

Slår du det opp i appen torsdag 10. juni, vil det altså stå med en gyldighet frem til 8. september.

Fakta Grønt og rødt lys i koronasertifikatet Dette gir grønt lys i koronasertifikatet For vaksinasjon: * Tre uker etter at du har fått én av to doser av en koronavaksine som krever to vaksinedoser (Pfizer/Moderna/AstraZeneca). Det grønne lyset vil vare i 14 uker etter den første dose. * Én uke etter at du har fått to av to vaksinedoser (Pfizer/Moderna/AstraZeneca). Kombinasjoner av vaksinedoser fra ulike produsenter blir også godkjent med tilstrekkelig tid. * Én uke etter vaksinasjon dersom du har fått én vaksinedose fordi du har hatt koronasykdom mer enn tre uker før vaksinasjon. * Tre uker etter vaksinasjon dersom du har fått én vaksinedose med en vaksine som bare krever én dose (Janssen). For negativt prøvesvar: * Negativ test gir grønt lys i 24 timer fra prøven er tatt. Dette gjelder bare dersom man ikke har noen positive tester de siste sju dagene. * Dersom du får en falsk positiv antigen hurtigtest og tar en ny PCR-test innen 48 timer som er negativ, får du også grønt lys i 24 timer. Immunitet etter koronasykdom: * Dersom du har hatt korona og dette er dokumentert, gir det grønt lys i seks måneder fra første positive test. Det må gå minst 10 dager fra første positive test til man kan få grønt lys, dersom man ikke er vaksinert. * Tester man positivt på nytt de første tre månedene etter den første positive testen, vil man likevel ha grønt lys på grunn av at laboratorietestene er så følsomme at de kan påvise deler av viruset selv om man ikke er smittsom. Dette gir rødt lys i koronasertifikatet * Hvis man ikke har fått påvist korona de siste seks månedene, er vaksinert eller har tatt en negativ koronatest de siste 24 timene. * Hvis man har fått påvist koronavirus de siste ti dagene. * Dersom opplysningene som er registrert om vaksinasjonen din er feil, slik at du blir vist som uvaksinert. For vaksinerte: * Hvis det er mindre enn én eller tre uker siden du fikk en dose med koronavaksine (se over for ulike scenarioer). * Hvis du tester positivt for koronavirus etter vaksinasjon, får du et forbigående rødt lys i ti dager. * Hvis du får påvist koronavirus mellom vaksinedose nummer én og to, vil du få et forbigående rødt lys. Deretter vil du bli regnet som fullvaksinert. Dersom man har tatt en koronatest: * De ti første dagene etter en positiv koronatest. * Dersom man ikke har en negativ test de siste 24 timer. Dette gjelder i all hovedsak for personer som ikke er vaksinert. Kilde: NTB / Folkehelseinstituttet Les mer

Kan gi andre fullmakt til å åpne

Slik svarer statssekretær Erlend Svardal Bøe (H) i Helse- og omsorgsdepartementet på Aftenpostens spørsmål rundt det norske helsemyndigheter kaller koronasertifikatet:

– Hvilke land vil fra og med 11. juni godta det norske sertifikatet? Og vil dette variere ut ifra om man har én eller to doser?

– Sertifikatet som kommer 11. juni, kan ikke brukes til å reise utenlands. Denne versjonen er bare til bruk i Norge. EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, sier Bøe.

Han forteller at norske myndigheter derfor lager en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken:

– Et sertifikat som er i tråd med EUs løsning vil være klart i slutten av juni, opplyser Bøe.

Regjeringen fraråder fremdeles reiser til utlandet. Dette reiserådet gjelder frem til 1. juli, og vil bli vurdert på nytt innen da.

– De som velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Det vil variere fra land til land, sier Bøe.

– Hva kan man bruke sertifikatet til i første omgang, både innenriks og utenriks?

– Koronasertifikatet vil bli brukt ved innreise til Norge. De som har norsk koronasertifikat som viser at de er beskyttet, slipper karantenehotell når de kommer til Norge og kan teste seg ut av innreisekarantene ved negativt PCR-test som tidligst er tatt tre døgn etter ankomst.

Skal gi lettelser

Bøe sier videre at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger.

– Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel ved at flere kan delta på arrangementer, slik gjenåpningsplanen regjeringen har lagt frem skisserer i trinn 3 og trinn 4.

Helsedirektoratet og FHI har fått i oppdrag å vurdere om sertifikatet kan brukes også på andre områder, forteller han.

– Vi har blant annet bedt dem vurdere om det kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Bruken av koronasertifikat i Norge vil bli nærmere avklart etter at vi har mottatt disse rådene, legger han til.

– Må man ha en smarttelefon for å kunne bruke sertifikatet på en telefon?

– Du må ha en telefon med tilgang til internett. Du får tilgang til sertifikatet ved å logge deg inn på helsenorge.no. Du kan bruke telefon, en Ipad eller en PC. Vi legger opp til at man skal kunne skrive ut koronasertifikatet med en QR-kode. Koronasertifikatet skal både kunne lastes ned og lagres offline på telefonen.

Brukere som ikke har tilgang til helsenorge.no kan gi fullmakt til andre for å skrive ut koronasertifikatet, ifølge Bøe.

– Vi jobber også med en løsning som kan gjøre det mulig å få tilsendt utskrift for dem som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, men dette er ennå ikke klart.

– Hvordan skriver man ut sertifikatet?

– I koronasertifikatet vil det være en valgmeny, der ett av alternativene er "vis utskriftsvennlig side", der du kan skrive ut koronasertifikatet.

EU-land åpner for turisme

Flere EU-land har i løpet av de siste dagene åpnet for turisme fra andre europeiske land. Men vilkårene for innreise varierer foreløpig fra land til land. Det kan gjøre det krevende for nordmenn å vite hvilke regler som gjelder.

Et eksempel er Frankrike. Fra og med i dag, 9. juni, kan reisende fra «grønne» land komme inn i Frankrike uten å gå i karantene, under visse forbehold. Norge er et av disse grønne landene.

Reisende fra Norge som er vaksinert, kan komme inn i Frankrike uten karantene. Dette gjelder for nordmenn som kan dokumentere at de er fullvaksinert.

Reisende fra Norge som ikke er fullvaksinert, kan komme inn dersom de kan vise til en negativ PCR-test som er tatt for senest 72 timer siden.

Dersom man flyr til Frankrike, må denne dokumentasjonen vises frem før man får komme på flyet i Norge. Hvis man kjører bil til Frankrike, må man vise frem dokumentasjon ved grensen.