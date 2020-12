Flere hus tatt av jordskredet i Gjerdrum – ni skadd

Minst ni personer er skadd etter jordraset i Gjerdrum. Bilder fra stedet viser flere hus som befinner seg midt i rasområdet.

Bilde fra 330-skvadronen viser flere hus som er tatt av jordraset ved Ask i Gjerdrum. Foto: Hovedredningssentralen / NTB

NTB-Marius Helge Larsen, Oddvar Sagbakken Saanum og Mette Estep

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Politiet forteller om kaotiske forhold og at det fortsatt er bevegelse i området, som ligger i Ask på Gjerdrum på Romerike. Flere hundre er evakuert, og evakueringen pågår fortsatt onsdag morgen.

– Bygninger, takplater og konstruksjoner har kollapset. Vi har fått meldinger fra fortvilte mennesker som har ringt til politiets nødtelefon og har sagt at hele huset er i bevegelse og at de ligger under takplater og isolasjon. Så det er selvfølgelig dramatiske meldinger, og hendelsen er særdeles alvorlig, sa innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing klokken 10.

Et stort antall ambulanser og annet beredskapspersonell er sendt til stedet. Røde Kors og andre frivillige bidrar også.

Flere skadd

I en pressemelding klokka 9.41 skrev politiet at flere personer var savnet etter jordskredet, men dette har de senere korrigert.

– Vi jobber som sagt på stedet. Vi kan ikke bekrefte at det er noen savnet der. Men vi holder den muligheten åpen, sier Pettersen.

Han understreker samtidig at ingen er bekreftet omkommet så langt.

Politiet melder at ni personer har fått behandling av ambulanse.

– En person er fraktet til Ullevål sykehus og fire til Ahus, sier Pettersen.

Fem er fraktet til legevakt. Ingen av dem skal være alvorlig skadd.

– Det skjer evakuering av boliger for fullt fortsatt. Det er avslutningsvis evakuering av eldrehjem i Ask sentrum, sier Pettersen.

Ekspertise

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier til NTB at de har sendt skredeksperter på kvikkleire til rasstedet på Romerike, som har mye kvikkleire. Det har vært slike skred i området tidligere, men årsaken til det siste skredet er ikke kjent ennå.

– For å få en oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertene som er på stedet, eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene, sier Castberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet og få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartlegge eventuell fare for nye skred.

Justisministeren følger saken

NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver når det gjelder forebygging av flomskader og skredulykker.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) blir løpende orientert etter raset i Gjerdrum, melder regjeringen onsdag.

Statsminister Erna Solberg sier at det gjør vondt å se hvordan naturkreftene har herjet.

– Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin, skriver hun på Twitter.

Politiet meldte først om skredet klokka 5.18 onsdag morgen.