Deltavarianten sprer seg i Norge. Men smittebølgen blir ikke stor med det første, ifølge FHI.

Deltavarianten sprer seg i Norge. Men konsekvensene blir små. Det skriver Folkehelseinstituttet i en ny rapport.

– Land med god vaksinasjonsdekning ser likevel ut til å klare seg godt med liten eller moderat økning i sykehusinnleggelser eller dødsfall, sier Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

Øystein Tronsli Drabløs Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FHI-overlege Preben Aavitsland virker ikke å være pessimist i møte med den nye deltavarianten.

– Vi kan fortsatt holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, sier han i en pressemelding.

Årsaken er antall nordmenn med koronavaksine i armen.

I en ny rapport skriver FHI at det er middels sannsynlig at deltavarianten fører til en smitteøkning i Norge de neste to månedene. Men denne smittebølgen vil neppe bli like stor som i tidligere runder, mener de.

FHI tror det kan bli snakk om opp mot to-tre tusen smittetilfeller i uken. Til sammenligning var det drøyt 1400 nye smittetilfeller i løpet av forrige uke.

Konsekvensene dette vil ha for befolkningen og helsetjenesten, vil likevel være små, tror Folkehelseinstituttet.

Det meste tyder på at risikonivået i Norge vil forbli lavt i månedene august og september, ifølge den nye FHI-rapporten.

Én dose beskytter litt mindre mot Delta

FHI mener likevel at det er nødvendig å være på alerten når den nye koronavarianten sprer seg rundt om i landet. Spredningen er rask, skriver de.

– Vi må være på vakt, fordi deltavarianten gir en viss grad av usikkerhet fremover, sier Aavitsland.

Foreløpig tyder også datamaterialet på at koronavaksinen beskytter litt mindre mot mild sykdom av deltavarianten enn den gjør mot eldre virustyper.

Har du fått to vaksinedoser i armen skal du imidlertid være svært godt beskyttet, ifølge FHI.

Også de som foreløpig bare har én dose innabords, er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

Les også Deltavarianten har tatt over. Disse grafene viser hva som nå kan skje i Norge.

Kan bli behov for avgrensede tiltak

Ifølge rapporten blir vaksinasjon det viktigste botemiddelet for å holde pandemien under kontroll.

Likevel skriver instituttet at det kan bli behov for «noen avgrensede tiltak» utover høsten. Årsaken er at vaksinasjon alene neppe vil være nok til å holde koronaviruset under kontroll i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til Aftenposten tidligere i juli at nye utsettelser og flere tiltak kan unngås. Det avhenger av tre ting:

Fortsatt god kapasitet på testing, isolering, smittesporing og karantene.

Fortsatt høyt vaksinetempo.

At vi ikke tar ferie fra smittevernrutinene.

Rundt 3,5 millioner nordmenn er ennå ikke fullvaksinerte. Rundt 900.000 har ennå ikke har fått første dose. Det er dette som gjør Norge sårbare i to eller tre måneder til, ifølge Nakstad.

– Om vi mister kontrollen, ser delta ut til å kunne spre seg ekstremt raskt. Da vil det kreve mye innsats og eventuelt innstramminger å få kontroll igjen, sa han til Aftenposten tidligere i juli.

Foreløpig vet vi følgende om deltavarianten:

Den er blitt dominerende i Norge.

Den er mer smittsom.

Vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom.

Det ser ut som at den gir mer alvorlig sykdom hos uvaksinerte.