Organisasjonen Menneskeverd legger seg flat etter Downs-kampanje

«Jakten på Downs syndrom er i gang», hevdet Menneskeverd i en kampanje mot den nye bioteknologiloven. Nå beklager organisasjonen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark reagerer sterkt på en annonse fra organisasjonen Menneskeverd mot den nye bioteknologiloven. Annonsen ble senere trukket. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB

– Dette var en feil setning å bruke i denne sammenhengen. Det er ikke en assosiasjon som er god å bruke, og det gjør vondt å se på. Annonsen ble fjernet etter kort tid, og vi beklager dette på det sterkeste, sier pressekontakt Kristin Rudstaden i Menneskeverd til NTB.

«Fra 26. mai vil jakten på Downs syndrom være i gang! Signer oppropet!» sto det å lese i annonsen fra Menneskeverd, der et bilde av et lite barn med Downs var brukt som illustrasjon.

Ifølge Rudstaden kom budskapet feil ut i annonsen, mens publiseringen skyldtes en misforståelse.

Opprørt

Annonsen ble likevel liggende ute en god stund torsdag. Blant dem som ble opprørt, er Unge Venstre-leder Sondre Hansmark

– Det er en veldig spesiell måte å stemple meningsmotstandere på, sier Hansmark til NTB.

Annonsen skulle være en del av kampanjen mot den nye bioteknologiloven, som skal behandles i Stortinget tirsdag og var lagt ut på kampanjenettsiden Plass til alle, som drives av Menneskeverd og Norges Kristelige Legeforening.

– Det må være vondt for mennesker med Downs og deres pårørende å høre at «nå starter jakten». Dette er både umoralsk og en fæl måte å bruke mennesker på, sier Hansmark.

Avgjøres tirsdag

– De prøver å lure folk til å tro at lovforslaget handler om å gå etter Downs syndrom. Men det er på ingen måte det dette handler om, men å gi kvinner større råderett over egen kropp, sier Unge Venstre-lederen.

Tirsdag skal Stortinget avgjøre om bioteknologiloven skal endres slik at eggdonasjon og assistert befruktning skal bli tillatt for enslige, samt om tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avlese Downs-syndrom, skal gjøres tilgjengelig for alle gravide.

Det kan gå mot en hårfin avstemning.

Ap, SV og Frp – med mulig unntak av enkelte representanter – går inn for å liberalisere bioteknologilovverket. Sammen har de tre partiene flertall i Stortinget med én stemmes overvekt.

KrF kjemper på sin side av alle krefter mot lovendringene. KrFs store seier i regjeringsplattformen fra Granavolden var vetorett for endringer i bioteknologiloven, noe særlig Venstre måtte svelge.