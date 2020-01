Flere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 2019

I 2019 kom det for første gang på 20 år flere kvoteflyktninger enn asylsøkere til Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

I år vil det bli hentet 3.000 kvoteflyktninger til Norge. 800 av fra Syria, 1.250 fra Kongo og 800 personer som evakueres fra Libya til Rwanda og Romania. 150 plasser er åpne. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Fordelen med overføringsflyktninger er at de i motsetning til asylsøkere kommer i regulerte former og ikke trenger å benytte seg av menneskesmuglere eller å reise på en farlig måte, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I fjor kom det 2.305 asylsøkere til Norge, mot 2.804 overføringsflyktninger, eller kvoteflyktninger.

Sist gang Norge tok imot flere kvoteflyktninger enn asylsøkere, var i 1999, da Norge hentet 6.092 kosovoflyktninger fra krigen på Balkan.

– Over tid har det kommet flere asylsøkere til Norge enn gjennomsnittet i Europa når man sammenligner med folketallet. Men nå ser vi at Norge ligger under snittet i Europa i antall asylsøkere, sier Forfang.

Når det gjelder kvoteflyktninger er situasjonen en annen.

– Norge tar imot flest kvoteflyktninger per innbygger, tett fulgt av Irland og Sverige. Vi er også helt i toppen når det gjelder absolutte tall, forteller UDI-direktør Frode Forfang.

I år vil det bli hentet 3.000 kvoteflyktninger til Norge, opplyser UDI.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 10:18 Oppdatert: 23. januar 2020 11:01

