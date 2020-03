NVE ber kommunene forberede seg på flom

Mye snø i fjellet gjør at det er stor fare for ødeleggende vårflommer i alle landsdeler, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er fare for ødeleggende vårflommer i alle landsdeler, ifølge NVE. På bildet ses høy vannstand i Gudbrandsdalslågen – fra en tidligere flom. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi snakker om en type vårflom som kan gjøre skade på infrastruktur og annet, sier hydrolog Inger Karin Engen i NVE til NRK.

I en ny rapport som blir offentliggjort tirsdag, varsler NVE at faren for flom på oransje nivå er stor i de aller fleste vassdrag. Det er nest høyeste nivå og gjelder for flommer som kan gi alvorlige skader.

– Vanligvis regner vi sjansen for en flom på oransje nivå til 20 prosent. I år er sjansen for en slik flom på over 50 prosent i de fleste elvene som kommer fra indre strøk, sier Engen.

I Nord-Norge er risikoen for vårflom på over 90 prosent.

Ifølge NVE starter vårflommene trolig i slutten av april i større vassdrag i Sør-Norge, og i midten av mai i Nord.