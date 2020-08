Lav tillit blant nordmenn til at folk følger smittevern­råd

65 prosent svarer at de ikke har tillit til at folk flest i Norge følger råd for å unngå koronasmitte, ifølge Norsk koronamonitor. Bekymringen for smitte øker.

Bekymringer for å bli koronasmittet øker i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Kun 16 prosent har tillit til at folk flest følger rådene, ifølge Opinion.

Andelen som ikke har tillit, har økt med 12 prosentpoeng fra juli og 36 prosentpoeng fra mai.

56.000 nordmenn er spurt om de er bekymret for å bli smittet. De siste dagene oppgir 46 prosent at de er bekymret, opp 7 prosentpoeng enn rekordmåneden mars. 26 prosent er ikke bekymret.

10.000 nordmenn er spurt om de er positive eller negative til å bruke munnbind. Den siste uken svarer 55 prosent at de er positive, mens 18 prosent er negative.