Statsadvokaten ber PST gjøre nye undersøkelser i trusselsaken

Det bekrefter statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til Aftenposten.

– Det vil bli gjennomført noen nye undersøkelser, sier Formo.

Dermed er ikke etterforskningen av saken avsluttet.

Disse undersøkelsene skal nå bli gjennomført av Politiets sikkerhetstjeneste, som tidligere har etterforsket saken, bekrefter statsadvokaten.

Fakta: Dette er saken Fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019 var det en rekke episoder som ble etterforsket som trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie. 26. desember anmeldte Waras samboer teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt Blant annet ble det tegnet et hakekors og ordet «rasist» ble skrevet på huset og bilen til Wara. Torsdag 14. mars ble Bertheussen siktet for å ha tent på familiens bil. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng». 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker. Samme dag gikk Tor Mikkel Wara av som justisminister. Bertheussen erkjenner ikke straffskyld.

Statsadvokat: – For å avklare tiltalespørsmålet

Det er ikke anmodet om ytterligere etterforskningsskritt fra Bertheussens forsvarer, påpeker hun. Likevel ønsker statsadvokaten at skal gjennomføres nye undersøkelser.

Hun ønsker ikke å kommentere hva slags undersøkelser det er snakk om, men bekrefter at det ikke er snakk om nye avhør.

– Er dette undersøkelser som må gjøres for å eventuelt utelukke andre gjerningspersoner?

– Det er undersøkelser som gjøres for å ytterligere avklare tiltalespørsmålet, svarer Formo.

Hun legger til at dette er undersøkelser som tidligere ikke er blitt gjennomført, som Det nasjonale statsadvokatembetet og PST i samråd har kommet frem til at må gjøres.

– Når forventer dere at disse undersøkelsene skal være gjennomført?

– Det får ta den tiden det tar, men det er ikke veldig omfattende undersøkelser.

Vil tiltale Bertheussen

23. september sendte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin innstilling til Det nasjonale statsadvokatembetet, i overkant av et halvt år etter at Bertheussen ble pågrepet og siktet av PST.

Etter det Aftenposten kjenner til, så har PST innstilt på at det skal bli tatt ut en tiltale mot Bertheussen.

Mistenkt for å ha sendt trusselbrev

28. mars utvidet PST siktelsen mot Bertheussen, da gikk hun fra å være fornærmet til mistenkt i samtlige syv saker. I etterkant av dette, gikk Tor Mikkel Wara (Frp) av som justisminister.

PST har også bekreftet at Bertheussen er mistenkt for å ha sendt et «mistenkelig brev» til en fremtredende politiet. Etter det Aftenposten kjenner til, er dette brevet sendt til statsråd Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjeddes hjem.

Hun er også mistenkt for å ha sendt et trusselbrev som hennes samboer mottok 4. mars.