Viste dømt til ett års betinget fengsel

Hans selskap Plog AS er i tillegg dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner. Viste selv frifinnes for inndragningskravet. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Aktor, politiadvokat Hans Petter Skurdal, ba i retten om ett års betinget fengsel for Viste samt inndragning av 3 millioner kroner.

Skurdal ba videre om at Vistes selskap dømmes til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og en inndragning av 10 millioner kroner.

Viste har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Bedriftslederen har i lang tid forsøkt å bli tiltalt uten å lykkes, men i sommer klarte han det. I slutten av september pågikk hovedforhandlingene i Oslo tingrett. Viste har tidligere sagt at han er villig til å gå i fengsel.

– Forhåpentligvis unngår jeg det, men det er helt underordnet, sier han til NTB.

Usikkert om anke

Advokat Christian Henrik Prahl Reusch, som forsvarte Arne Viste i retten, er ikke sikker på om dommen blir anket.

– Vi hadde håpet på et annet resultat. Nå har vi nettopp fått dommen og må bruke litt tid på å gjennomgå tingrettens begrunnelse. Så får vi se om det er grunnlag for anke eller ikke, sier Reusch til Aftenbladet.

Arne Viste får dommen forkynt i Stavanger tingrett fredag, og har da 14 dager på seg til å bestemme om han skal anke.

Fornøyd aktor

Aktor, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal ved Oslo politidistrikt er fornøyd med dommen.

– Dette er en riktig og god dom. Dommerne bruker mye tid på å forklare og begrunne jussen i saken. Arne Viste får svar på de spørsmålene han stiller om hvilke rettigheter Grunnloven gir, sier politiadvokaten.

Tingretten gir Viste en dom på ett års betinget fengsel, som er et halvt år kortere enn aktors påstand.

– Det er en rekke formidlende omstendigheter i saken, og påtalemyndigheten kommer i utgangspunktet ikke til å anke straffeutmålingen, sier Hans Petter Pedersen Skurdal.

Viste er daglig leder i et bemanningsbyrå og en nettbutikk, og hver dag begår han lovbrudd med vilje ved å ansette asylsøkere uten lovlig opphold.

Gjennom fire år har han utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere.