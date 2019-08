Politiet frigir navnet på den drepte 17-åringen

Den siktede 21-åringen filmet angrepet på moskeen med et Gopro-kamera han hadde på en hjelm på hodet, opplyser politiet på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Dette gir politiet viktige bevis, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva videoen viser, men bekrefter at de har sett den. 21-årigen skal ha planlagt en direkteoverføring av angrepet på nett.

– Vi har søkt etter livestreamen, men har ikke funnet noen holdepunkter for at det skal ha vært aktivt ute på nett, utdyper politiadvokaten.

Politiet gikk også ut med navnet til den 17 år gamle jenta som ble drept i Bærum på pressekonferansen. Det var Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, siktedes stesøster, som ble funnet død.

– Vi offentliggjør navnet i samråd med familien, sier Kraby.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvordan hun ble drept utover at hun ble funnet i familiens hjem.

Lovlige våpen på adressen

Under pressekonferansen opplyste politiet om at det var lovlig registrerte våpen i boligen hvor den avdøde 17-åringen og den terrorsiktede 21-åringen bodde.

– Vi tror at han kan ha hatt tilgang til disse våpnene, men vi er ikke sikre på om det har vært våpen registrert på han, sier Kraby.

Så langt har ikke Manshaus latt seg avhøre av politiet, han ville heller ikke forklare seg under fengslingsmøtet mandag. Politiet avventer å planlegge nye avhør av 21-åringen, men presiserer at de fortsatt har et ønske om å avhøre Manshaus.

Han har så langt ikke gitt noen begrunnelser for hvorfor han ikke vil la seg avhøre av politiet.

– Mål om å ramme den muslimske befolkningen

Politiet mener terror med hensikt å ramme muslimer var siktedes motivasjon.

– Det ligger i sakens natur at det er en terrorsak og en terrorsiktelse. Dette er terror der målet var å ramme den muslimske befolkningen i Norge, sier Kraby.

Politiet har så langt ikke fått indikasjoner på at det var flere involvert i planleggingen av skyteepisoden i moskeen.

– Den informasjonen vi så langt har innhentet tyder på at han er alene, men vi holder muligheten for at det er flere åpen. Men mistanken for dette er ikke styrket, sier Kraby.

Fikk varsel om terrorsiktede

Visepolitimester Vandvik sier til Aftenposten at de i fjor sommer fikk et varsel om terrorsiktede Philip Manshaus.

Varselet hadde opprinnelig blitt sendt til PST, men ble så sendt videre til Oslo politidistrikt, som i samarbeide med PST etterforsket varselet.

– Dette varselet har vært tema under møter mellom PST og Oslo-politiet, så vi har tatt det på største alvor, sier Vandvik.

Det tok et par måneder før politiet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å gå videre med varselet. Det ble aldri tatt kontakt med den nå terrorsiktede 21-åringen i løpet av arbeidet med varselet.

– Man veier litt ulike hensyn opp mot hverandre, og jeg tror vi må se på om vi må endre praksis for hvor vi legger listen fremover.

– Hva skal til for at man går videre med et slikt varsel?

– Det gjør man hvis informasjonen tilsier at han er i ferd med å bli radikalisert eller kan begå voldelige handlinger. Det kan være at han har våpen, snakker om å planlegge ting eller holdninger vedkommende gir uttrykk for, svarer visepolitimesteren.

Varetektsfengslet i fire uker

Philip Manshaus ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

«Retten mener det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye lovbrudd av samme karakter dersom han ikke fengsles», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Manshaus møtte til fengslingsmøtet mandag ettermiddag med et forslått ansikt, blåveis på begge øynene og flere kutt på halsen. Han møtte raden av pressefotografer med det som så ut som et smil.

– Vår familie vil takke det islamske miljøet

Faren til den siktede mannen har fått oppnevnt Vibeke Hein Bæra som bistandsadvokat.

Bæra sier til NTB at moren til avdøde Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og faren til siktede er gjort kjent med at leder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, kondolerte de pårørende i en uttalelse.

Dette setter familien stor pris på det, opplyser Bæra. Hun videreformidler følgende uttalelse fra familien:

«Vår familie vil takke det islamske miljøet for omtanken som er vist. Familien uttrykker sterk avstand fra hendelsen utført av et av våre familiemedlemmer og som har rammet oss så sterkt. Vi er lettet over det begrensede omfang det dog fikk for dem som befant seg i moskeen. Å bygge broer og gjensidig respekt føles som det eneste rette for oss.»

Siktet for drap og terror

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen Al-Noor Islamic Center på Skui i Bærum.

21-åringen fra Bærum kom inn i bygget og begynte å skyte, men ble rask overmannet av Mohamed Rafiq (65) som fikk lagt ham i bakken til politiet kom til stedet. Det var tre personer til stede i moskeen.

Politiet har oppgitt at de visste hvem Philip Manshaus var, men at han ikke har noe kriminelt rulleblad. Hans helsetilstand er foreløpig ukjent. Ifølge politiet har den siktede spredt høyreekstreme ytringer på nettet.

Hans O. Torgersen

Trakk parallell til 22. juli

Retten mener det er en reell fare for at den siktede 21-åringen vil forsøke å fjerne spor eller påvirke vitner eller eventuelle medskyldige i saken, kommer det frem av kjennelsen.

Retten trekker også paralleller til terrorangrepet 22. juli 2011, kommer det frem av tingrettens kjennelse.