Buss med skoleelever hang utfor veien i Buskerud

Bussen lå med hjulene utfor veikanten og med fronten støttet mot et tre. Situasjonen ble vurdert som så utrygg at redningsmannskaper fant det sikrest at passasjerene ventet inne i bussen mens den ble sikret og forankret skikkelig.

– Passasjerene er elever og ansatte ved en skole i Vestfold, opplyser operasjonsleder Tore Grindheim i Sørøst politidistrikt til NTB.

Utforkjøringen skjedde på Juveliveien fredag ettermiddag. Evakueringen var over på ti minutters tid.

– Alle passasjerene er nå ute av bussen og blir ivaretatt av helsepersonell, opplyser politiet på Twitter