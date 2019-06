VG: Anne-Elisabeth Hagens mobil funnet kort tid etter forsvinningen

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sier til avisa at den fysiske mobilen betraktes som et potensielt bevis.

– Det er derfor gjort ulike undersøkelser knyttet opp til telefonen, uten at vi ønsker å gå i ytterligere detaljer om hvilke type undersøkelser eller hvilke funn som eventuelt er gjort, sier han til avisa.

31. oktober i fjor forsvant 68-åringen fra eneboligen på Fjellhamar hvor hun bodde sammen med sin ektemann Tom Hagen – en av Norges rikeste personer. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 9.14 den morgenen.

Politiet ønsker ikke å si hvem det var som fant telefonen.

VG opplyser at avisa har kjent til mobilfunnet i flere måneder, men at politiet flere ganger har oppfordret til ikke å omtale det av hensyn til den pågående etterforskningen. Nå mener imidlertid politiet at omtale av mobilfunnet ikke lenger kan skade etterforskningen.