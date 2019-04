Målinger: Blytung landsmøteopptakt for Frp

Frps gjennomsnitt på de nasjonale målingene i april i år var på 10,6 prosent. Ikke siden mars 2015 har partiet ligget lavere. Da fikk Siv Jensen og hennes partifeller støtte fra 10,4 av de spurte i gjennomsnitt.

Med unntak av denne bunnoteringen for vel fire år siden har ikke Frps oppslutning vært svakere i noen enkeltmåned siden nettstedet pollofpolls først publiserte slik statistikk, i januar 2008.

Hvis aprilsnittet hadde blitt valgresultatet, ville Frp fått 20 mandater på Stortinget, mot 27 i dag.

Overordnet viser aprilsnittet klart flertall for de rødgrønne partiene, med 102 mot 67 mandater. Også uten støtte fra 10 mandater fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt er det klart rødgrønt flertall, med 92 mot 67 mandater.

Ingen lysning

Totalt sett er det få lyspunkter på meningsmålingene for statsminister Erna Solberg (H) og hennes firepartiregjering, som tiltrådte i januar.

Både Venstre og KrF ligger fortsatt godt under sperregrensen, selv om Venstre opplever en viss fremgang til 2,9 prosent fra en enda svakere oppslutning de siste to månedene. Men partiet har ikke vært over sperregrensen siden juni i fjor.

For KrF holder oppslutningen seg nokså stabilt på 3,5 prosent. Den nyvalgte partilederen Kjell Ingolf Ropstads tropper har ikke vært over sperregrensen siden oktober i fjor.

At også Høyres oppslutning får seg en knekk i april, gjør ikke situasjonen lettere for regjeringen. Partiet faller nesten 2 prosentpoeng siden mars og har ikke opplevd så lav oppslutning som i april siden juli 2017.

Grønn og rød medvind

Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt, som i dag har én stortingsrepresentant hver, opplever nok en positiv måned på meningsmålingene.

For Rødts del er partiet med støtte fra 4,5 prosent av velgerne over sperregrensen for femte måned på rad, selv om partiet faller noe tilbake siden mars og februar. Oppslutningen ville like fullt gitt åtte representanter på Stortinget.

MDG faller fra 4,0 prosent i mars til 3,9 i april, men partiet har ikke hatt så stor oppslutning siden september 2017.

Fortsatt Sp-jubel

Den udiskutable vinneren på meningsmålingene i april er likevel Senterpartiet, som gjør et nytt kraftig byks oppover.

Partiet fikk i mars støtte fra 13,7 prosent av velgerne, men vokser i april til 15,9 prosent. Det ville gitt 30 stortingsrepresentanter – 10 flere enn Frp og 5 flere enn Frp, Venstre og KrF til sammen.

Selv etter brakvalget i 2017, da partiet fikk støtte fra 10,3 prosent av velgerne og 19 representanter på Stortinget, har partiet økt oppslutningen kraftig.

Arbeiderpartiet har falt i starten av 2019 og får i april støtte fra 26,2 prosent av velgerne. Det er vel 1 prosentpoeng svakere enn valgresultatet i 2017, og Ap har ikke vært over 30 prosent på målingene siden juli samme år.

For SV er oppslutningen på samme nivå som i mars med 7,5 prosent.