Råd fra Røde Kors: – Velg hygge framfor lang topptur med barna

Røde Kors har den siste tiden hatt flere utrykninger der foreldre har større turambisjoner enn barna, og råder familier til å vektlegge hygge framfor kilometer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Røde Kors råder familier til å vektlegge hygge og mestringsfølelse for barna på tur fremfor antall kilometer. Her fra Okstinden på Helgelandskysten med Træna og Hestmannen i bakgrunnen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Det er flott at mange velger å dra på turer sammen med barn i sommer. Samtidig må vi jevnlig hente eller bistå familier som overdimensjonerer turen, sier Kjersti Løvik, landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

Mange familier ferierer i Norge i sommer, i både fjellheimer og ved fjorder. Røde Kors ber nå turgåere være bevisst turvalget etter en uke og helg med flere redningsoppdrag over hele landet. Mange turgåere har fått problemer etter dårlig vær eller skader, og redningsbåter fra Røde Kors har hatt flere oppdrag.

Ber foreldre ta hensyn

– Det hender at vi må hente veldig små barn som er på tur med familien. Det er vi voksne som setter dem i situasjoner de ikke har forutsetninger for å mestre og som derfor lett utvikler seg til farlige situasjoner. Gi barna gode mestringsopplevelser, så kan man heller gå Besseggen og ha andre mål når de er blitt eldre og mer turvante, sier Løvik.

Hun presiserer at det er forskjell på situasjoner man takler som voksen, og situasjoner man takler som åtteåring.

Så langt i fellesferien har Hjelpekorpset bistått flere familier på tur i noen av Norges mest populære turistområder.

Barn i fallulykke ved Rampestreken

Et av områdene som har opplevd økt trafikk i sommer, er Rampestreken i Åndalsnes. Mandag ble et barn under ti år skadd i en fallulykke i nærheten av utkikkspunktet.

– De som drar på tur, må vurdere sin egen kapasitet med tanke på den turen som velges. Ikke gå på en tur som er for vanskelig. Fra tid til annen vil det skje ulykker, og det må vi regne med, men vi er ikke der at vi må se på eventuelle tiltak, sier lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma til VG.

Helse Møre og Romsdal opplyser at barnet blir skrevet ut av sykehus i løpet av tirsdagen.