Nederlenderen forsvant for ett år siden og er ikke funnet.

Kamphuis var tilknyttet varslernettstedet WikiLeaks. Den siste observasjonen av ham var på ettermiddagen 20. august i fjor. Da ble han sett gående fra togstasjonen mot Rognan sentrum.

Konklusjonen ble lagt fram fredag.

– Politiet har kommet fram til at han høyst sannsynlig omkom i en kajakkulykke i Skjerstadfjorden ved Rognan kvelden den 20. august 2018. Savnede har til nå ikke blitt funnet, og det er grunn til å tro at han er forsvunnet i havet, heter det.

Politiet

Kajakk funnet

Konklusjonen er basert på bevisene som foreligger i saken, ifølge politiet. Noen dager etter at Kamphuis ble meldt savnet, ble det funnet en skadet kajakk og en padleåre i vannkanten ved Skjerstadfjorden. Det ble også funnet en del andre personlige eiendeler flytende i sjøen.

Politiet opplyser at de trolig ville ha kommet til konklusjonen om en padleulykke tidligere, hadde det ikke vært for at et simkort tilhørende Arjen Kamphuis slo inn på tre basestasjoner i nærheten av Stavanger like før midnatt den 30. august 2018.

Tatt med av sjåfører

– Etterforskningen av dette sporet har nå avdekket at den aktuelle mobiltelefonen, en datamaskin og andre gjenstander ble funnet av to østeuropeiske yrkessjåfører som fisket fra land i forbindelse med avvikling av hviletid. Gjenstandene ble funnet i samme område som kajakken ble funnet. De to østeuropeerne trodde gjenstandene var blitt kastet, siden de bar preg av å ha ligget ute en stund. De to mennene tok med seg gjenstandene, inkludert det aktuelle simkortet, og hadde dem i sin besittelse da de senere kjørte til Stavanger, opplyser politiet.

Politiet finner ingen grunn til å mistenke de to sjåførene for å ha hatt noe med Kamphuis' forsvinning å gjøre.