Venstre vil ikke la bompengespørsmålet velte regjeringen

– Enten finner vi en løsning på bompengesaken, eller så fortsetter vi med plattformen fra Granavolden. Jeg tror ikke det gagner miljøet at Venstre går ut av regjering, sier Grande til NTB.

Mens Frp har presset på for å få til bompengekutt, og flere i partiet har tatt til orde for at de må gå ut av regjering dersom de ikke får gjennomslag.

Venstre har på sin side vært tydelige på at de alt har strukket seg langt i Granavolden-erklæringen for å balansere bil- og kollektivsatsinger. Nå har pipa fått en annen lyd, idet de vanskelige bompengeforhandlingene skal nærme seg en løsning.

– Jeg har ikke noe ønske om at noen skal gå ut av regjering. Jeg har et ønske om at vi skal fikse miljøet, sier Grande.

Krever mer til kollektiv

Hun gjør det klart at hun bruker forhandlingene til å kjempe for Venstres mål.

– Vi skal sørge for at byene våre er gode å leve i, det er det eneste utgangspunktet mitt.

Nullvekstmålet – at biltrafikken i byene ikke skal øke – må stå fast, ifølge Grande. Samtidig er hun åpen for at nullvekstmålet kan nås selv om bompengene reduseres – noen steder.

Grande trekker videre fram Venstres krav om at staten skal ta en større andel av kostnadene ved kollektivsatsinger. I dag betaler staten 50 prosent. Målet for Grande er 70 prosent.

– Vi jobber ut fra de målsettingen som står i vårt program, selv om det ikke står i Granavolden, sier Grande, og lister videre opp bybanen i Bergen og lavere pris på månedskort i Oslo som viktige saker.

KrF vil også ha mer stat

Også KrF ønsker å øke den statlige andelen av kollektivprosjektene. Partileder Kjell Ingolf Ropstad trakk fram bybanen i Bergen under bompengedebatten tirsdag, påpeker Bergens Tidende.

Ifølge Aftenposten jobbes det også med forslag om at staten betaler ned enda mer gjeld, slik at bomstasjoner kan fjernes.

Grande er imidlertid lite begeistret over at forslag det forhandles om, lekkes til mediene.

– Nei, det syns jeg ingenting om. Det er vanskelig å kjøre prosesser i regjering når så mye er lekket ut.

– Edruelighet

Et annet tiltak det jobbes med, skal være å gjøre bompengeprosjektene mindre «ekstravagante». Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har vært tydelig på at bypakkene kan slankes for å få ned kostnadene, og etterlyste edruelighet fra lokalpolitikerne i bompengedebatten i Arendal tirsdag.

Grande er ikke uenig, men tilføyer at dette ikke bare gjelder kollektivsatsinger.

– Jeg syns nok generelt at vi har både veiprosjekter og byggeprosjekter som er ambisiøse, men jeg ser ikke at kollektivprosjektene er mer ekstravagante.