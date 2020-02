Regner med å åpne Bergensbanen ved midnatt

Bane NOR regner med å kunne åpne Bergensbanen igjen ved midnatt.

Publisert: Publisert: I dag 12:52

Hilde Heian

– Rasstedet er nå ryddet for snø og det ødelagte snøoverbygget er fjernet, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane NOR til BT ved 16-tiden.

Mannskapene arbeider nå med å sikre og rydde vekk kontaktledningen, slik at snøfreseren kan passere og rydde jernbanen for snø. Deretter skal arbeidet med å reparere den skadede kontaktledningen begynne.

Ved midnatt natt til torsdag regner Bane NOR med at strekningen kan åpnes igjen.

Onsdag morgen ved 8-tiden fikk mannskapene klarsignal til å begynne arbeidet i området etter snøskredet. Da hadde en geolog og en skredekspert sagt at området var forsvarlig å bevege seg i.

FAST I SNØEN: Denne arbeidsmaskinen kjørte seg fast i snøen under arbeidet med å rydde Bergensbanen. Foto: SPORDRIFT

HARDT ARBEID: Her jobber mannskapene med å klargjøre jernbanelinjen etter skredet på Bergensbanen. Foto: SPORDRIFT

Senere på dagen oppsto nye problemer:

– Nå har en arbeidsmaskin som brøyter kjørt seg fast i en snøfonn som er 60 meter lang og 4 meter høy cirka en kilometer øst fra Finse. Mannskaper og maskiner arbeider nå for å få den løs, sa pressevakten ved 12.40-tiden onsdag.

Maskinen som kjørte seg fast, var den første arbeidsmaskinen som begynte å brøyte østfra. Pressevakt Otterholt forteller at de store snømengdene gjør ryddearbeidet på Bergensbanen utfordrende.

– Det har snødd veldig mye siden mandag, og noen steder er det kommet tre meter snø, sa Otterholt.

Strømmen ble koblet ut øst for Finse for å unngå farlige situasjoner for mannskapene ettersom de høye snøskavlene reduserer avstanden til kontaktledningen.

– Det er snøen og ryddingen av det ødelagte snøbygget som er den største utfordringen. Men det siste jeg har hørt er at det går ganske radig, sa Otterholt onsdag ettermiddag.

Klokken 15.40 fikk hun beskjed om at mannskapene hadde klart å få arbeidsmaskinen løs fra snømassene.

OMFATTENDE SKADER: Snøoverbygget ble skadet i snøskredet på Bergensbanen mandag. Foto: Spordrift

Bergensbanen er fremdeles stengt mellom Ustaoset og Myrdal etter snøskredet som gikk mellom Myrdal og Hallingskeid mandag. Skredet traff et eldre snøoverbygg like øst for Kleven bro og cirka 25 meter av snøoverbygget er skadet.

– Det er omfattende skader på snøoverbygget og det vil ta tid å reparere, opplyste pressevakt Otterholt.

SNØSKREDET: Snøoverbygget midt på bildet ble truffet av snøskredet. Foto: Skred AS