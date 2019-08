Bistandsadvokat innkaller til pressekonferanse om forsvinningssaken i Lørenskog

– Vi har fått mye henvendelser fra pressen den siste tiden. Vi har derfor bestemt oss for å orientere om den seneste utviklingen, sier bistandsadvokat Svein Holden til NTB.

Holden, som er bistandsadvokat til Hagen-familien, vil ikke gå nærmere inn på hva han skal legge fram under pressekonferansen.

Bistandsadvokaten holder pressekonferanse i advokatfirmaet Hjorts lokaler i Oslo tirsdag klokken 12. To timer senere holder Øst politidistrikt egen pressekonferanse på Skedsmo politistasjon i Lillestrøm.

– Vi har snakket med politiet og blitt enige om at dette var en naturlig rekkefølge, sier Holden.

VG skrev i forrige uke at den angivelige motparten skal ha tatt kontakt med Anne-Elisabeth Hagens familie i juli. Flere uavhengige kilder opplyser til avisen at Tom Hagen har betalt over ti millioner kroner for å få bevis på at kona lever. Til tross for den angivelige betalingen skal familien fortsatt ikke fått noe livsbevis.

Kontoen som pengene ble betalt til har politiet så langt ikke klart å spore, ifølge opplysningen VG har fått.

I slutten av juni gikk Øst politidistrikt ut med at de hadde gått bort fra hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping. Politiet mener heller at det er snakk om et drap og en fingert kidnapping.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus 31. oktober 2018.

LES OGSÅ: