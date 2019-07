Kommunevalget: Kvinneandelen på stedet hvil

Det viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som NTB har gjennomgått.

Andelen kvinner som stiller til valg, er så å si uendret fra forrige kommunevalg. Hovedtrenden er at jo lenger ut på høyreaksen man kommer, jo færre kvinner står på listene.

Frp bunner statistikken med totalt 28 prosent kvinnelige kandidater. På topp ligger SV med 55 prosent kvinner.

Én av tre i Høyre

Høyre ligger et hakk over regjeringspartner Frp med en kvinneandel på 36 prosent, det samme som Pensjonistpartiet. Det vil si at nesten to av tre av partiets kandidater i kommunevalget er menn.

Senterpartiet har 41 prosent kvinner på sine lister, mens Venstre og KrF har henholdsvis 43 og 44 prosent.

Ap, Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har alle en temmelig lik kjønnsfordeling med 48–49 prosent kvinner.

I sum er kvinneandelen blant alle kandidatene ved kommunevalget 43 prosent. Det er en økning på beskjedne 0,3 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015, ifølge SSB.

Geografiske forskjeller

Statistikken viser også at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder den totale andelen av kvinnelige kandidater på valglistene. I bunn ligger Hægebostad i Vest-Agder med 27,7 prosent, mens Modalen i Nord-Hordaland ligger på topp med drøyt 55 prosent.

Bare 10 av landets 356 kommuner har en andel på 50 prosent kvinnelige kandidater eller mer.

Av de større byene kommer Stavanger best ut med en kvinneandel på drøyt 52 prosent. I andre byer er andelen som følger: Oslo 44 prosent, Bergen 40 prosent, Trondheim 42 prosent og Tromsø 46 prosent.

Forskjeller innad

Også innad i de enkelte partiene er det store forskjeller på hvor mange kvinner som stiller til valg i de ulike kommunene.

I hele sju kommuner – Sigdal, Nore og Uvdal, Hægebostad, Sokndal, Vindafjord, Midtre Gauldal og Overhalla – er det null kvinner på Frps lister, mens av partiets 16 kandidater på Nesodden, er kun én kvinne. I Sauda er derimot fem av åtte kandidater kvinner, en andel på 62,5 prosent.

Høyre har ingen kvinner overhodet på listene i fem kommuner – Nord-Odal, Åmli, Meråker, Sømna og Karlsøy. På Dyrøy er derimot fem av partiets åtte kandidater, 62,5 prosent, kvinner.

Arbeiderpartiet har 66,6 prosent kvinner på listene i Iveland og Bokn, men bare litt over 21 prosent på Høylandet.

Senterpartiet har en kvinneandel på 12,5 prosent på Jevnaker, og 62,5 prosent i Grue.

KrF har null kvinner i Skiptvedt, men en kvinneandel på i underkant av 78 prosent i Nord-Fron.

Venstre bikker så vidt en kvinneandel på 11,5 prosent i Malvik, men har til gjengjeld 80 prosent i Porsanger.

I samme kommune får SV en kvinneandel på 86 prosent. I Stryn er derimot andelen på 22 prosent.

SV mest kvinnetung

SV er for øvrig partiet med desidert flest kvinnetunge lister: I 198 av de 241 kommunene der partiet stiller med lister, utgjør kvinner halvparten eller mer av kandidatene.

Tallene viser motsatt tendens i Frp: Kun i 13 av 249 kommuner med Frp-lister er kvinneandelen 50 prosent eller mer. I 147 kommuner er andelen 30 prosent eller mindre.

Heller ikke Høyre kan skryte på seg en kvinnesatsing: I bare 24 av de 311 kommunene der partiet stiller med lister, er halvparten eller flere kvinner, mens kvinneandelen er 30 prosent eller lavere i 85 av kommunene.

Ap har en kvinneandel på 50 prosent eller mer i 152 av 348 kommuner.