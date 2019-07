Vi kastet mindre søppel i fjor

Toppnivået ble registrert i 2014 med 441 kilo per innbygger, men etter det har trenden i mengden vært mer eller mindre sakte nedgående, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den samlede mengden husholdningsavfall lå på om lag 2.190.000 tonn i 2018. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med året før.

Mens veksten i avfallsmengden i husholdningen har stoppet opp, og dels gått noe ned de siste årene, har økningen i forbruk fortsatt. De to størrelsene krysset hverandre i 2017. Året etter ble det tydelig av husholdningsavfallet tar en mer nedadgående utvikling sammenlignet med forbruket som vokser upåvirket videre.

Statistikken viser også at avfall fra husholdningene som ble levert til materialgjenvinning i 2018, har økt sammenlignet med året før. Det ble i alt levert 890.000 tonn avfall til materialgjenvinning i fjor og 880.000 tonn året før. Tallene utgjør henholdsvis 41 prosent og 39 av det samlede husholdningsavfallet for disse to årene.

Blandet restavfall utgjør 42 prosent av husholdningsavfallet i 2018, den klart største avfallstypen. Andre store mengder er utsortert treavfall (13 prosent), papp (11 prosent), matavfall (9 prosent) og hageavfall (7 prosent).