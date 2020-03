Kirkeklokkene skal ringe én gang i uken for håp

Koronaepidemien har ført til stengte kirker og stille klokketårn i Norge. Nå skal kirkeklokkene ringe hver lørdag klokken 17 for å symbolisere håp.

Kirkeklokkene vil fra nå av ringe hver lørdag klokken 17, et tiltak som er ment å symbolisere håp gjennom koronakrisen. Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Stillheten skal brytes som et tegn på håp. Dette er et koronaunntak. Vi vil ringe inn helgen lørdager klokken 17, sier konstituert preses Atle Sommerfeldt i Bispemøtet.

Norske kirker har den siste tiden gått over til direktesendte gudstjenester på nett og har også strømmet konserter og andre arrangementer.

– Kirken skal være til stede for folk. Det er mange som er urolige nå, og vi vil vise at kirken fortsatt er her for bønn, samtale og håp for fremtiden, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.