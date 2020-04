Skolenes landsforbund støtter plan for åpning av skoler og barnehager

Skolenes landsforbund støtter regjeringens avgjørelse om gradvis åpning av skoler og barnehager fra og med 20. april.

Lederen i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, er fornøyd med regjeringens avgjørelse om gradvis åpning av skoler og barnehager. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Utsettelsen er i tråd med de anbefalingene vi kom med i et møte med kunnskapsminister Guri Melby søndag. Vi føler at hun og helsemyndighetene har tatt hensyn til forbundets råd om at forsvarlig smittevern må være på plass før åpning, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Det er klokt å ikke forhaste åpningen av skoler og barnehager før det er trygt, understreker hun.

Forbundet understreker at opplæring av ansatte i nye rutiner for smittevern må være på plass før åpning.