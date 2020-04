I høst får du influensavaksine på apotek uten resept

Fra neste influensasesong kan kunder stikke innom apoteket for å få satt influensavaksine, uten at det er nødvendig med resept fra lege.

I høst vil apotekene kunne tilby kunder å få tatt influensavaksine uten at det er nødvendig med resept fra lege. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Et bredt stortingsflertall ba i fjor høst om at Helse- og omsorgsdepartementet måtte få på plass en slik ordning. Målet er å gjøre det enklere for folk å få satt vaksinen og at vaksinasjonsgraden dermed vil gå opp.

Koronautbruddet gjør det spesielt viktig med økt tilgjengelighet for vanlig influensavaksine, mener Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland.

– Det vil bli et stigende trykk for å få vaksinasjon, og samtidig er det viktig at man avlaster helsepersonell, sier Stensland til NTB.

Apotek har startet

De siste par årene har apotekene gradvis åpnet for vaksine. I vinter hadde 600 apotek dette tilbudet, og minst 30.000 nordmenn benyttet seg av muligheten, ifølge Apotekforeningen.

Man måtte imidlertid ha resept fra lege, enten ved å gå til legen først eller bestilt via en nettjeneste. Det gjorde terskelen høyere fordi det ble mer omstendelig og også dyrere.

Stensland mener det er helt trygt om vaksinasjon skjer uten at lege er involvert.

– I dag tar de aller fleste pasienter bare en telefon til legen, og det foretas i liten grad en vurdering. Apotekene har testsystemer, og det blir lagt inn krav om å følge en sjekkliste, sier Stensland, som selv er utdannet farmasøyt og har lang erfaring fra apotek.

Koronavaksine

Spørsmålet er om også koronavaksinen kan settes direkte på apotek, når den blir tilgjengelig. Helse- og omsorgsdepartementet har foreløpig ikke vurdert dette, men Stensland synes det ville være en stor fordel.

– Når vi nå får dette systemet på plass, vil det berede grunnen til å få andre vaksiner inn i ordningen. Det vil trolig bli behov for å sette vaksine på svært mange mennesker på kort tid, sier han.

Stensland mener ordningen bør utvides til å omfatte andre yrkesgrupper, som helsesykepleiere og hjemmesykepleiere.

1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom og derfor anbefales vaksinering. I tillegg bør helsepersonell med tett pasientkontakt ta vaksinen, ifølge Folkehelseinstituttet.