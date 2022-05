Barn med spiseforstyrrelser sendes hjem: – Foreldre får et umenneskelig ansvar

KrF-leder Olaug Bollestad mener barn som er innlagt med en spiseforstyrrelse vil gå to steg fram og tre skritt tilbake hver uke med dagens tilbud.

Flere helseforetak stenger barneavdelingen hver fredag. Da sendes syke barn med spiseforstyrrelser hjem og foreldrene får ansvaret for at de spiser. – Et umenneskelig ansvar, sier Olaug Bollestad (KrF).

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden