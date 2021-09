– Det ble nok litt mer opprivende enn hva vi hadde sett for oss. Det har nok delt partiet mer enn ønsket

Han har ingen grunn til å smile, Kjell Ingolf Ropstad.

Man må faktisk tilbake til før krigens dager for å finne et svakere valg for Kristelig Folkeparti. Under ledelse av Kjell Ingolf Ropstad har KrF falt til et historisk bunnivå: – Veldig kjedelig, sier han.

