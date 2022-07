Kreftpasienter fikk ikke utført viktig undersøkelse forrige uke. Stavanger var ett av sykehusene som ble rammet.

– Dette er meget beklagelig for pasientene, sier klinikksjef ved Oslo universitetssykehus. Flere hundre kreftpasienter over hele landet måtte vente på skanning. For noen hastet det med undersøkelse.

