Støre usikker på Putins fredsvilje: – Grunn til å ha en god dose skepsis

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter at fredssamtalene med Ukraina er et spill for galleriet fra Russlands side.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Russlands militære angrep på sivile i Ukraina gir grunn til tvil om viljen til å finne fredelige løsninger.

NTB-Johan Falnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det er grunn til å ha en god dose skepsis når vi ser det som skjer på bakken, sier Støre.

Onsdag inviterte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sin russiske kollega Vladimir Putin til fredssamtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Tidligere i uka ble det også meldt om framskritt i forhandlingene som har pågått på lavere nivå.

Støre mener initiativene fortjener å tas på alvor.

– Det er ikke noen tvil om at et land som Tyrkia har kontakter og nettverk hos partene her som kan nyttiggjøres. Så får vi avvente og se, sier Støre til NTB.

Men:

– Det er veldig vanskelig å si om det som nå foregår i de samtalene, er noe som bidrar til å kjøpe tid for den krigførende part – at det pågår en samtale som holder dette håpet i gang, mens det fortsetter uforminsket med angrep, sier Støre.

– Det syns jeg er det mest problematiske i det vi ser nå.

Slått av kampviljen

Det mest slående med situasjonen er ifølge Støre hvordan ukrainerne har valgt å kjempe.

– Jeg tror den russiske planen var mer i retning av at det ville bli en umiddelbar kapitulasjon bare de mobiliserte sine styrker. Det motsatte har skjedd, sier han.

Tre uker etter invasjonen ser de russiske invasjonsstyrkene ut til å ha kjørt seg fast, uten å ha klart å innta de største byene i Ukraina eller vinne fullt herredømme over luftrommet. Samtidig vokser tapstallene – både sivilt og militært.

Støre sier han føler både respekt og ydmykhet overfor den enorme innsatsen som det ukrainske folket og ukrainske politikere har lagt for dagen for å forsvare landet sitt.

– Det gjør vondt å se hvordan de fortsatt må ta enorme sivile lidelser.

Krisepakke

Fredag holder statsministeren en redegjørelse i Stortinget om krigen.

Samtidig har regjeringen varslet en ny krisepakke for å håndtere krigens konsekvenser for Norge.

Der er det varslet at regjeringen vil komme med økte bevilgninger til Forsvaret, tiltak for å styrke den sivile beredskapen og nye grep for å håndtere tilstrømningen av ukrainske flyktninger til Norge.

På en pressekonferanse torsdag kveld kunngjorde regjeringen at Norge skal hente 5.250 personer i tillegg til de ukrainerne som kommer hit på eget initiativ.

Norge tar i første omgang sikte på å hente ut 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova.

I tillegg vil Norge tilby 550 plasser til medisinsk evakuering av pasienter og deres nære familiemedlemmer. Det blir totalt om lag 2.750 personer.