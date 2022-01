Breivik avviser skyld for angrepene

Da aktor spurte ham ut om skyld, gjentok Breivik at han var radikalisert i 2011, og at de som radikaliserte ham, bærer ansvaret for terrorangrepene.

– Teknisk sett vil jeg være medlem fram til dere aksepterer avhoppet fra hvit makt-bevegelsen, sa Breivik til retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / POOL

NTB

– Jeg brukte mye tid innledningsvis på å lese og gjenerindre detaljene i det du gjorde 22. juli 2011, begynte aktor Hulda Karlsdottir i sin spørsmålsrunde til Anders Behring Breivik.

Han avbrøt Karlsdottir og gjentok, som han også sa i sin frie forklaring, at det ikke var han som utførte angrepet, men at han ble radikalisert på nett av nynazistgruppa Blood and Honour.

– De bærer det fulle ansvaret. Jeg ble brukt som en soldat av dem, sa han.

– Jeg som menneske utførte handlingene i den grad at jeg lot meg radikalisere, og det er til en viss grad min skyld at jeg lot meg radikalisere, men jeg mener det er de som radikaliserer, som bærer størsteparten av ansvaret, sa Breivik.

Gjennom sin forklaring kom han gjentatte ganger tilbake til et premiss om at det er opp til retten å bestemme om han skal hoppe av hvit makt-bevegelsen.

– Teknisk sett vil jeg være medlem fram til dere aksepterer avhoppet, sa Breivik med henvisning til retten.

Karlsdottir ba Breivik beskrive sine handlinger 22. juli 2011. Han svarte da at han kun husker ti minutter fra angrepene, og at «reptilhjernen» overtok.