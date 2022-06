Krisemøte om trafikkdødsfall: Vurderer justerte fartsgrenser og økt bruk av fotobokser

Mandagens møte kan sees på som et slags oppstartsmøte for et operativt samarbeid for de kommende ukene og månedene, opplyser Vegvesenet i en pressemelding. Her er noen av tiltakene:

Vegvesenet vil vurdere fartsnedsettelse på utvalgte risikostrekninger uten midtdeler på riksveinettet

Økt bruk og utvidet «oppetid» for fotobokser på risikostrekninger

UP gjennomfører Aksjon grønne veier hele sommeren (juni, juli og august) med kontroll av fart, rus og uoppmerksomhet, samt bilbeltekontroller.

Økt tilstedeværelse langs vei av Vegvesenets utekontroll

Vegvesenet gjennomfører straksmøter med aktørene fra ulike risikogrupper, som motorsykkel.

Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, UP, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, landets fylkeskommuner og Vegvesenet samarbeider om et forsterket informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet.

Alle aktører med samordnet og forsterket pressearbeid om trafikksikkerhet

Statens vegvesen vil vurdere hyppigere oppsummeringer av sitt omfattende ulykkesanalysearbeid, som skal deles underveis med aktørene. Denne kunnskapen er viktig for å kunne målrette tiltakene bedre.