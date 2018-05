Enighet i tariffoppgjøret for sykehusene

Det bekrefter direktør for Spekter Helse, Sylvia Brustad, og Eli Gunhild By i NSF i en pressemelding.

Minstelønnen for sykepleiere med ti års ansiennitet økes til 490.000 kroner fra 1. juli i år og heves til 500.000 kroner senest fra 1. juli 2019, opplyses det.

– Selv om vi gjerne skulle ha sett at rammen for oppgjøret var høyere, må jeg rose Spekter for godt samarbeid og en god vilje til å møte oss på viktige punkter, sier forbundsleder By.

Resultatet fra forhandlingene innebærer blant annet et generelt tillegg på 3,5 prosent til alle NSF-medlemmene i helseforetakene, Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital og at minstelønnssatsene heves.

– Vi håper resultatet vil bidra til fortsatt å sikre viktig sykepleierkompetanse i sykehusene, sier Brustad.