Nattestenger tunneler på Vestlandet

Årsaken til nattestengningene er at tunnelene må oppgraderes for å møte kravene i tunnelforskriften, skriver NRK. Flere av tunnelene ligger på E16 og E39.

– Dette vil by på store utfordringer for bilistene. Det er mye utfart på nattetid og det går spesielt mye tungtrafikk på E16. I tillegg kan det være en utfordring for nødetatene som skal fram, sier regionveisjef Helge Eidsnes til kanalen.

Eidsnes sier at vi nå betaler prisen for å ha spart penger på 80-tallet. Lys, ventilasjon og elektriske anlegg skal byttes ut, det må etableres flere havarilommer og brannsikkerheten skal oppjusteres.

Den største utfordringen vil finne sted når Fløyfjellstunnelen må stenges i 2022. Da må trafikantene i Bergen belage seg på flere år med nattestenging, opplyser regionveisjefen.