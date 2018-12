Norgesmesterne landet til kake og gulljubel

Jubelen sto i taket etter seieren over Stabæk i Telenor Arena fredag. Elisabeth Terland var kampens dominerende spiller og scoret to mål. Klepp lå under 0–1 til pause, men snudde til 3–1 i 2. omgang og viste med all tydelighet at det jobbes godt i klubben.

– Vi var ikke stresset over at Stabæk ledet ved pause. Vi følte nemlig at det ville gå vår vei, og pausepraten var virkelig rolig, understreker Elisabeth Terland som også har bidratt på Klepps A-lag denne sesongen.

Privat

Lørdag kveld landet de ferske juniormesterne på Sola. Der ble de møtt med kake og bobler. Kvelden skulle de bruke til å nyte triumfen på hjemmebane.

– Jeg er utrolig stolt av denne gjengen. Dette er en vanvittig stor lagseier, forklarer Elisabeth Terland.

Privat

Kampfakta:

KLEPP - STABÆK 3–1

Pause: 0–1

NM finale J19, Telenor Arena

Mål: 0–1 Thea Loennecken (39), 1–1 Elisabeth Terland (59), 2–1 Heidi Byberg (79), 3–1 Terland (90).

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd IL

Gult kort: Thea Loennecken, Stabæk

Sjanser: 8–3

Hjørnespark: 3–4

Klepp (3–4–2–1): Kristin Rage - Karen Kraft Vistnes (Ine Agnethe Aarskog fra 55), Ina Kristoffersen, Marthine Østenstad - Madeleine Hille Mellemstrand, Anette Snørteland Jensen (Lisbeth Ekse fra 89), Julie Austdal, Ingrid Synnøve Nødland (Heidi Byberg fra 74) - Elisabeth Terland, Marie Hella Andresen (Vilde Nilsen fra 90) - Matilde Alsaker Rogde (Kristine Tveter fra 90).

Stabæk (4–4–2): Idun Aune Skretting - Åsne Helle Bredeli, Silje Bjørneboe, Klara Vickhoff Lie, Sara Børsting Saltnes, Justine Kvaleng Kielland, Thea Loennecken, Ine Østmo, Julie Stafne Gustad, Iris Omarsdottir, Cornelia Fladberg.