Taxfree-vedtak kan gi økt tobakkssalg

Tirsdag stemte KrF sammen med resten av opposisjonen for å avvikle muligheten til å kjøpe to flasker ekstra taxfree-vin i stedet for tobakk. Travel Retain Norway (TRN), som driver taxfree-butikkene på de største flyplassene i landet, tror dette kan føre til at flere dermed vil kjøpe tobakk og snus, skriver NRK.

– Tobakk er det produktet kunden sparer mest på i taxfreebutikken. Prisen er 50–60 prosent lavere enn i vanlig butikk, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN.

Selskapet anslår at tobakkssalget vil øke med fem prosent i året, tilsvarende 180.000 kartonger med sigaretter eller rør med snus. Årlig vil dette tilsi en økning på over 55 millioner kroner.

– Dette er først og fremst et tiltak for i større grad å verne om Vinmonopolet, som er ett av våre viktige alkoholpolitiske virkemidler, skriver nestleder Olaug Bollestad i KrF i en SMS til NRK om regelendringen.

Nordmenn kjøpte i fjor vin, sprit og kosmetikk på Oslo lufthavn for over 3,6 milliarder kroner. Taxfree-vedtaket trer i kraft fra og med 2020.