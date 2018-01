ConocoPhillips: - Mannskapet på Edda gjorde en fantastisk innsats

Dette sier kommunikasjonsdirektør, Stig S. Kvendseth, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i ConocoPhillips.

- Det samme gjelder for situasjonene på Edda-plattformen som du omtaler. Det vi vet er at mannskapet på Edda gjorde en fantastisk innsats og reddet personer fra Kielland opp fra havet ved hjelp av kran og personalkurv.

Den norske undersøkelseskommisjonen har ved professor Torgeir Moan tidligere sagt at belastning fra bølger og ankerkrefter var små ulykkesdagen i forhold til hva et uskadet stag ville tålt. Moan holder fast ved at selve sprekken, som startet på grunn av dårlige konstruktiv løsning på hydrofonholder, en sveisefeil, er kjernen i årsakssammenhengen.

Det norske Veritas mener store ankerkrefter under forhalingen ulykkeskvelden kan ha hatt betydning, men at D-6-staget var skadet og ville ha kollapset før eller siden, uansett. Ankerlinene ville ryke mye før det aktuelle staget dersom dette var uskadet, har DNV GL tidligere uttalt, selskapet som før het Det norske Veritas.