Støre tok med jobbtelefonen til Russland da han var utenriksminister

Utenriksdepartementet opplyser til Dagens Næringsliv at Støre brukte telefonen under en reise til Kaliningrad i 2010. Under turen sendte han elleve tekstmeldinger, men hadde ingen samtaler med telefonen.

– I forbindelse med at det ble vanligere at våre ansatte fikk tjenestetelefoner, laget departementet skriftlige retningslinjer for bruken av slike telefoner i 2010. Retningslinjene sier blant annet at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på tjenestereise til land med forhøyet etterretningstrussel, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen til avisen.

Regjeringsansattes mobilbruk i utlandet har blitt et hett tema etter at Per Sandberg (Frp) måtte gå av som fiskeriminister etter sin mye omtalte Iran-ferie.

– Annerledes

Støre forklarer overfor DN at man så annerledes på etterretningstrusselen i 2011.

– Det var en helt annen type oppmerksomhet om bruk av mobiltelefon på den tiden enn i dag. Etter at retningslinjene kom i 2010, var det heller ingen rutiner om å samle inn mobiltelefoner, men vekt på å vise forsiktighet. Men jeg burde selvfølgelig fulgt retningslinjene, sier Støre.

Han understreker at «i dag er det et helt annet alvor i PSTs råd på grunn av overvåkingskapasiteten og sikkerhetssårbarheten» og viser til at da han var med Stortinget til Russland i mai, ble private telefoner og nettbrett lagt igjen.

Hvem er neste?

Tidligere i måneden kritiserte Støre tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) for brudd på sikkerhetsrutinene, etter at det ble kjent at han hadde tatt med jobbtelefonen til flere høyrisikoland. Sandberg, som gikk av forrige mandag, kommenterer nyheten om Støres mobilbruk slik i en SMS til NRK : «Det var én, hvem er neste?».

På spørsmål om hvordan Sandberg mener Støre har opptrådt i saken, svarer den tidligere fiskeriministeren kort: «Farlig å si det, men: «karma kommer»».

I løpet av fredagen er det blitt kjent at flere tidligere statssekretærer og statsråder ar brukt jobbtelefonene sine på reiser til høyrisikoland. Dagens Næringsliv skriver også at tidligere statsminister Jens Stoltenberg gjorde dette under en tur til Murmansk i 2010.