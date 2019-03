Rekordhøy kjøttproduksjon i fjor

Produksjonen av storfekjøtt økte med 4,9 prosent i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå, skriver Nationen. Totalt ble det produsert 89.396 tonn storfekjøtt, noe som er det meste siden år 2000.

I 2018 ble det produsert 352.000 tonn kjøtt av alle slag, noe som er en økning på 0,4 prosent fra året før.

– Økningen skyldes i all hovedsak at tørken førte til fôrmangel, som gjorde at flere bønder så seg nødt til å sende mer store enn vanlig til slag, sier daglig leder Christian Anton Smedshaug i Agri analyse til avisen.

Det forventes en lavere kjøttproduksjon i år, siden antallet storfe ble redusert med 9.000 dyr fra 2017 til 2018, fortsetter Smedshaug.

Sauekjøttproduksjonen hadde en nedgang på 1,7 prosent i 2018 sammenlignet med året før. Fjærfeproduksjonen hadde en nedgang på 2,8 prosent.