Stortingets nei til stans av våpeneksport vekker harme

– Vi er rett og slett ekstremt skuffet over at flertallet i utenrikskomiteen har valgt å stå i veien for en ansvarlig norsk våpeneksport. De kunne ha stanset eksporten til land som bomber skoler og dreper barn, men de valgte å fortsette salget til krigsforbrytere, sier seksjonsleder Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Onsdag avga utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling til saken. KrF og SV sto helt alene om å støtte forslaget om stans i eksport av forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen. Det ble heller ikke flertall for en gransking av eksporten som allerede har funnet sted.

Stortingsflertallet har nå satt butikk foran etikk, mener de to organisasjonene, og er spesielt skuffet over at det bare er KrF og SV som tar ansvar.

– Det samme kan ikke sies om Ap, som viser at de gjerne kan kritisere regjeringen. Når det kommer til handling, er det mer retorikk enn reell politikk. Ap blir ikke med på et eneste forslag som kan styrke kontrollen på norsk militæreksport, sier Changemakers leder Tuva Krogh Widskjold.

Regjeringen valgte 19. desember i fjor å stanse all eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater på grunn av landets krigføring i Jemen og en mer «uoversiktlig situasjon». Elleve dager tidligere hadde utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikret Stortinget om at det ikke var grunn til bekymring.

Innstillingen skal behandles i Stortinget 15. februar. Både SVs Gina Barstad og de to organisasjonene håper nå at både Ap og Sp ombestemmer seg.

– Det er aldri for sent å snu. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kritiserer regjeringen for å være for sent ute med å stanse salget av våpen og ammunisjon til Emiratene. Likevel velger de å fortsette å eksportere militært materiell til de andre landene som deltar i koalisjonen. Vi håper de ombestemmer seg og støtter SV og KrF når Stortinget skal fatte sitt endelige vedtak om noen uker, sier Widskjold.