Redd Barna om pride-avlysning: – Kjempeopprørte og triste

– Vi er kjempeopprørte og triste, sier Redd Barna. Organisasjonen har måttet avlyse en pridefestival for barn i Bergen på grunn av trusler.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Pridefestivalen for barn skulle holdes i Bergen på søndag. Flere trusler om trakassering og vold førte til avgjørelsen.

Leder for Norgesprogrammet i Redd Barna, Monica Sydgård, ønsker ikke si noe mer konkret om hva truslene går ut på, utover at de har mottatt trusler fra enkeltmennesker om at de skal stille opp på arrangementet for å trakassere og utøve vold.

Til NTB sier hun at de har samlet det de har mottatt av trusler, både gjennom sosiale medier og epost, og delt dette med politiet.

– En av dem er så alvorlig at vi allerede har anmeldt det til politiet. Men vi har bedt om en vurdering om det er mer av dette som vi bør anmelde, sier Sydgård.

De opplever truslene som så reelle at de velger å avlyse.

– Alle arrangementer i regi av Redd Barna skal være helt trygge for barn, og alle skal føle seg inkludert. Vi kan ikke risikere at barn møter opp på en barnefestival i regi av Redd Barna og møter trusler, vold eller trakassering fra voksne, sier Sydgård.

Hun sier de hadde gledet seg til lek, moro og feiring av mangfold – og at det er trist at de må avlyse.

– At vi avlyser arrangementet for å sikre barnas trygghet, betyr ikke at vi lar oss true til taushet. Truslene viser hvor viktig det er å stå opp for rettighetene for barn som er LHBTI.