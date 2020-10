Fagråd: To norske sykehus bør slutte å operere for lungekreft

Nordlandssykehuset Bodø opererte 25 lungekrefttilfeller i fjor. Det er under det anbefalte minstetallet. Foto: Erik Veigård, NTB

To av åtte sykehus som opererer lungekreftpasienter, har for få pasienter sett opp mot kravet om «robusthet». Nå mener Fagrådet for lungekreft at helseregionene må ordne opp.