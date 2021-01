Høsten 2020 fikk 9.500 elever færre undervisningstimer enn de hadde krav på

9.500 elever fikk høsten 2020 mindre spesialundervisning og tilpasset norskopplæring enn de hadde krav på.

Nesten 10.000 barn fikk mindre spesialundervisning og tilrettelagt norskundervisning enn de skulle hatt, høsten 2020. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er ikke fornøyd, men peker på en bedring fra våren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Litt over 10 prosent av elevene som er tildelt timer med spesialundervisning, 5.102 barn, fikk færre timer enn normalt i høst. Blant de 4.433 elevene som var tildelt særskilt språkopplæring mistet 11 prosent av dem timer. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Man kan aldri være fornøyd når flere tusen barn ikke har fått timene de har krav på, og for dem kan det å miste undervisning ha mye å si, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til VG , som omtalte tallene først.

Melby understreker likevel at det har vært en prioritering i skolene.

Våren 2020 fikk over 14.000 elever for lite spesialundervisning, og Melby påpeker forbedringen. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) er også glad for utviklingen, men sier at tallene bør bekymre politikerne.

– Det er spesielt alvorlig at så mange fortsatt ikke får spesialundervisningen de har krav på, og dette bekrefter at det er de mest sårbare barna som blir taperne i unntaksskolen, sier Solberg til VG.