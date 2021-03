Høies påskeråd: Ikke dra på over­nattings­besøk eller hotell

Nordmenn må møte færre og reise mindre i påsken. Overnattingsbesøk og hotell bør unngås, er oppfordringen fra helseminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) legger fram ni råd for hvordan nordmenn skal oppføre seg for å hindre økt smittespredning i påsken. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB – Oda Ertesvåg

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Han lanserer nå ni påskeråd slik at det blir litt klarere for folk hva som er greit og ikke i den stille høytiden som nå bare er en drøy uke unna.

– Smitten sprer seg når mennesker møtes eller reiser. Derfor må vi møte færre og reise mindre i påsken, sier Høie til NTB.

Fra tidligere har regjeringen sagt at reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige, og at unødvendige reiser innenlands bør unngås.

Påsketur på ski er greit så lenge man holder god avstand i løypa, ifølge Bent Høie. Her en skiløper i påskevær på Tverrfjellet på Hjerkinn. Foto: Gorm Kallestad / NTB Modellklarert

Ikke overnattingsbesøk hos familie

Nå klargjør Høie dette nærmere hva sistnevnte faktisk betyr i ni råd som NTB har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet.

For mange kan nok rådene legge påskeplanene i grus, fordi de utelukker overnattingsbesøk hos familie og venner.

Det står også at man ikke bør dra på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles.

Samtidig åpner Høie for hytteturer med egen husstand eller en til to nære, hvis man bor alene. Det åpnes også for at barn og ungdom kan ha besøk av en til to faste venner.

Høies ni påskebud

1. Ikke å dra på overnattingsbesøk til familie og venner – med mindre du er student uten egen familie eller bor alene.

2. Hvis kommunen din ber deg unngå besøk hjemme – unngå besøk der du er i påsken.

3. Ikke dra på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles.

4. Hold deg hjemme hvis du er syk. Dra hjem hvis du blir syk.

5. Hold deg hjemme hvis du venter på svar på koronatest.

6. Barn eller ungdommer kan ha besøk av en til to faste venner.

7. Hvis du drar på hytte – reis bare med egen husstand eller en til to nære hvis du bor alene.

8. Hvis du drar på hytte – handle før du drar og unngå alle steder der mennesker samles. Hold avstand i skitrekk og skiløyper.

9. Følg rådene i kommunen du bor og kommunen du besøker.