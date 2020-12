Mindre og mindre sjanse for snø på julaften i Sør-Norge

Det har ikke vært mye snø så langt denne høsten og vinteren. Og sjansen er ikke stor for at det blir snø på julaften i Sør-Norge i år, ifølge klimaforskere.

Slik så det ut i romjulen i 2015 – massevis av snø og muligheter for å ake. Det ser ikke like sannsynlig ut nå. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Hvis du bor i Oslo, er det 60 prosent sannsynlighet for at du får snø på julaften. Tidligere var det 80 prosent sannsynlighet for snø på julaften. Lignende endringer ser vi også for andre byer og tettsteder på Øst- og Sørlandet, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt.

I Bergen derimot er det bare 23 prosent sannsynlighet for at det blir hvit jul. Solund på Vestland har den laveste sannsynligheten med bare 13 prosent.

Det var ikke stort med snø å spore på julaften i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flere steder er det likevel fortsatt 100 prosent sannsynlighet for hvit jul, deriblant i Trysil, i Engerdal og på Røros, ifølge en oversikt fra Meteorologisk institutt.

På Østlandet er desember måned blitt 1,2 grader varmere de siste 30 årene, sammenlignet med forrige periode. Vi må tilbake til 2012 for å finne en desember med månedstemperatur under normalen.

– Temperaturøkningen har ført til hyppigere mildvær og mer nedbør som regn i julen. Den gjennomsnittlige snøgrensen har derfor krøpet innover i landet og oppover i høyden, sier Tajet.

I lavlandet er det nå bare i Troms og Finnmark at sjansen for hvit jul forblir høy. Der er sannsynligheten for snø på julaften hele 90 prosent, skriver Meteorologisk institutt.